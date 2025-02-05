Столичное предприятие разработало уникальный вентиляционный отвод

05 февр. 2025, 14:00
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
ДИиПП
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Московская «Фабрика Вентиляции ГалВент» разработала штампованный отвод прямоугольного сечения из оцинкованной стали для систем вентиляции. Новая деталь превосходит стандартные изделия по цене, качеству и срокам изготовления. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Сегодня в Москве работает свыше 340 производителей строительных материалов. Благодаря поддержке города предприятия активно развиваются, наращивают производство и создают востребованную продукцию. Например, одна из столичных фабрик разработала усовершенствованный элемент вентиляционной системы. Новый штампованный отвод прямоугольного сечения относится к более высокому классу герметичности, обладает улучшенными аэродинамическими свойствами. Кроме того, стоимость штампованного отвода на 20 процентов ниже стандартного изделия, а его производство занимает втрое меньше времени», – подчеркнул Анатолий Гарбузов.

Для производства изделия столичная фабрика разработала и установила новую технологическую линию. Штампованный отвод массово используется в жилищном строительстве, на производстве, а также при возведении и ремонте административных зданий и объектов социального назначения.

«Более 30 лет прямоугольные отводы для систем вентиляции собирались вручную. Потребность рынка в этом изделии очень большая. Мы разработали и изготовили с нуля уникальную автоматизированную линию, которая не только исключила ручной труд, но и позволила значительно увеличить объем производства с улучшенными характеристиками изделия», – отметил генеральный директор предприятия Кирилл Прахов.

Ежегодно предприятие планирует изготавливать 200 000 штук штампованных отводов.

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