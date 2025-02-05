«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения жителей Волховского района Ленинградской области

Специалисты «Россети Ленэнерго» завершили работы по реконструкции воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ «Воскресенская», обеспечивающей электроснабжение жителей свыше 30 населенных пунктов Волховского района.

Специалисты электросетевой компании заменили порядка 140 опор, а также около восьми километров неизолированного провода – на самонесущий изолированный. Кроме того, энергетики установили на ЛЭП вакуумный реклоузер – специальное устройство, позволяющее в том числе выполнять повторное автоматическое включение линии электропередачи при незначительных технологических нарушениях на энергообъектах.

«Проведение работ усложняли погодные условия, из-за которых в районе линии электропередачи образовалось множество затопленных участков. Для оперативного выполнения задач была использована тяжелая строительная техника на гусеничном ходу, а также снегоболотоходы. В период реконструкции потребители получали электроэнергию по временным и резервным схемам», – рассказал первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» Сергей Туху.

В результате реконструкции повышено качество и надежность электроснабжения свыше тысячи жителей деревень Хваловского сельского поселения Волховского района Ленинградской области, в том числе социально значимых и культурных объектов: школы, котельных, фельдшерско-акушерского пункта и досугового центра.