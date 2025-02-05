«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения жителей Волховского района Ленинградской области

05 февр. 2025, 15:15
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
Россети Ленэнерго
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Специалисты «Россети Ленэнерго» завершили работы по реконструкции воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ «Воскресенская», обеспечивающей электроснабжение жителей свыше 30 населенных пунктов Волховского района.

Специалисты электросетевой компании заменили порядка 140 опор, а также около восьми километров неизолированного провода – на самонесущий изолированный. Кроме того, энергетики установили на ЛЭП  вакуумный реклоузер – специальное устройство, позволяющее в том числе выполнять повторное автоматическое включение линии электропередачи при незначительных технологических нарушениях на энергообъектах.

«Проведение работ усложняли погодные условия, из-за которых в районе линии электропередачи  образовалось множество затопленных участков. Для оперативного выполнения задач была использована тяжелая строительная техника на гусеничном ходу, а также снегоболотоходы. В период реконструкции потребители получали электроэнергию по временным и резервным схемам», – рассказал первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» Сергей Туху.

В результате реконструкции повышено качество и надежность электроснабжения свыше тысячи жителей деревень Хваловского сельского поселения Волховского района Ленинградской области, в том числе социально значимых и культурных объектов: школы, котельных, фельдшерско-акушерского пункта и досугового центра.

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