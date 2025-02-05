В Приморье строится спортивно-туристический комплекс мирового уровня

В Приморском крае ведется реализация мастер-планов шести городов. Планы развития Владивостокской агломерации, включая Артем, а также Находки, Уссурийска, Арсеньева и Большого Камня утверждены в декабре 2023 года на период до 2030 года. В число ключевых объектов приморских мастер-планов входит всесезонный горнолыжный курорт «Арсеньев». Он строится на принципах государственно-частного партнерства по реализуемой Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) программе «Дальневосточная концессия» на базе Краевой спортивной школы олимпийского резерва и спортивно-туристического центра «Салют» на горе Обзорной в приморском Арсеньеве. Новый объект станет самым большим инвестиционным проектом в туристической отрасли Приморского края и одним из крупнейших на Дальнем Востоке.

Строительство круглогодичного семейного горнолыжного комплекса в рамках соглашения с КРДВ ведёт резидент территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» компания «Приморье СпортОтельИнвест». На территории курорта будут обустроены горнолыжные трассы общей протяжённостью свыше 12 км, построены две современные скоростные канатные дороги со временем движения 5,5-6 минут (вместо 25 минут прежде на бугеле), будут построены закрытый бассейн и открытый бассейн как часть летней инфраструктуры, комфортные гостиницы на 230 номеров, многоярусные автопарковки, создана вся необходимая инженерная инфраструктура. Курорт станет новой точкой притяжения для жилищного строительства – до 2030 года рядом появится около 154 тыс. кв. м жилья для более чем 3 тыс. семей.

В 2025 году на горнолыжном курорте будет построена новая автоматизированная система искусственного оснежения всех трасс. Проект предусматривает использование автоматических стационарных снегогенераторов (52 ружья и 16 пушек) на горнолыжных трассах «Стрела», «Бумеранг» и «Молния», а также мобильных пушек на новых трассах, соединяющих основную зону катания с зонами проживания гостей курорта и расположения курортных сервисов. Технологически система искусственного оснежения на курорте соответствует современным мировым образцам, может управляться в автоматическом режиме удаленно и позволяет полностью подготовить трассы курорта для катания в течение 2-3 недель после наступления минусовых температур. Тестовый запуск новой канатной дороги будет проведён до конца текущего горнолыжного сезона.

«Завершаем проектирование всех остальных объектов. Планируем завершить строительство до конца 2025 года и порадовать дальневосточников и гостей региона открытием первого полноценного горнолыжного курорта в Приморье, имеющего и современную горнолыжную инфраструктуру, и атмосферное, красивое и вкусное туристическое ядро курорта. Почему дальневосточников, потому что это место будет привлекать и хабаровчан, и гостей из более отдаленных регионов Дальнего Востока» - отмечает генеральный директор «Приморье СпортОтельИнвест» Николай Шленцов.

Общая стоимость проекта составит 9,6 млрд рублей. Строительство горнолыжного курорта «Арсеньев» в Приморье также профинансирует ДОМ.РФ. Институт развития направит 6,7 млрд рублей через механизм инфраструктурных облигаций. Помимо инфраструктурного займа, финансирование проекта будет осуществлено за счет федерального бюджета по программе «Дальневосточная концессия», а также краевого бюджета.

Исполнительный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по проектам государственно-частного партнерства Алексей Токарь отмечает, что при реализации проектов мастер-планов дальневосточных городов используются все существующие инструменты государственной поддержки, при этом механизм дальневосточной концессии зарекомендовал себя как один из наиболее эффективных и востребованных.

«Среди объектов, строительство которых предусмотрены долгосрочными планами комплексного социально-экономического развития дальневосточных городов, есть по-настоящему знаковые и масштабные, в перспективе – визитные карточки городов и регионов. Реализация таких проектов требует ответственного подхода всех сторон – региона, инвестора, финансирующих организаций, а также требует высокого уровня профессионализма со стороны инвесторов и строителей. Среди подобных объектов это – горнолыжный курорт «Арсеньев», где полным ходом идёт строительство, Дальневосточный художественный музей, на основе которого будет создан культурный кластер в Хабаровске, Театр Байкал в Улан-Удэ, Общественный центр Петропавловске-Камчатском. Все эти проекты реализуются под личным контролем глав регионов. На основе концессионного механизма государство по сути гарантирует инвестору и банкам возвратность инвестиций, взамен чего ожидает реализацию проектов в намеченные сроки», - подчеркнул Алексей Токарь.

Среди других проектов мастер-плана Арсеньева – благоустройство общественной территории сквера «Детский городок «Радость»; запуск предприятия по производству тарного картона из вторичного сырья в рамках ТОР «Михайловский»; благоустройство территории парка «Аскольд»; строительство рынка для реализации местной сельхозпродукции; капитальный ремонт и строительство новых объектов социальной инфраструктуры. Реализация мастер-плана позволит превратить Арсеньев в город-праздник: привлекательный, спортивный, комфортный и технологичный.