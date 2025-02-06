Акрон Холдинг централизованно переходит на собственный пластикат «СКТ Групп». В Пскове завершилась работа I Межрегиональной Конференции технических специалистов Кабельного дивизиона Акрон Холдинга

Акрон Холдинг выстраивает системную работу и оптимизирует работу собственных кабельных заводов путем перехода на пластикаты собственного изготовления. В Пскове завершилась работа I Межрегиональной Конференции технических специалистов Кабельного дивизиона Акрон Холдинга. Информация об этом была опубликована в социальных сетях «СКТ Групп».

4 февраля на базе производственной площадки «СКТ Групп» состоялась Конференция, посвященная практикам по снижению себестоимости продукции.

«В сегодняшней экономической ситуации успешность показывают те предприятия, которые вдумчиво и скрупулезно работают с себестоимостью, экономно и грамотно используют технические ресурсы, чётко знают свой продукт, умеют продавать, добиваются большой маржинальности продуктов, которые есть у них в линейке. Важно и знаково, что такая Конференция проходит в Пскове. В 2024 году АКРОН Холдинг на базе производственной площадки «СКТ Групп» запустил собственное производство изоляционных материалов. Это позволит нам доказывать преимущество наших технических изделий»

Алексей Фризен

Директор "СКТ Групп"

Обсуждался и стратегически важный вопрос о переходе на материалы «СКТ Групп» — ПВХ пластикаты, безгалогенные компаунды и компаунды для нефтепогружных кабелей. «СКТ Групп» сегодня занимается не просто импортозамещением ПВХ пластикатов, безгалогенных компаундов и компаундов для нефтепогружных кабелей, но и способен провести экспертную оценку продукции сторонних поставщиков на предмет соответствия техническим характеристикам и качеству.

«Плотность пластиката влияет на себестоимость кабеля. Мы в состоянии изготовить как классические рецептуры ПВХ пластикатов, безгалогенных компаундов и компаундов для нефтепогружных кабелей, так и произвести продукт по требованиям заказчика», — сообщил директор по развитию производства ПВХ и резины «СКТ Групп» Дмитрий Дмитриевич Головко.

На производственной площадке «СКТ Групп» проведена серьезная научно-исследовательская и практическая производственная работа, результаты которой трансформируются в новые, конкурентноспособные изделия со стабильно высоким качеством. На сегодняшний день реально увеличить производительность машины на 15% на безгалогенных компаундах, выпущенных «СКТ Групп». Уже есть примеры заводов АКРОН Холдинга.

На сегодняшний день производство ПВХ и резины выпускает пластикаты ПВХ пониженной пожарной опасности: для оболочки, заполнения, изоляции; безгалогенные компаунды (оболочка, заполнение, изоляция), а также компаунды для нефтепогружных кабелей.

Кроме докладов была запланирована экскурсия на производство с посещением участка изготовления ПВХ пластикатов и знакомство с лабораторией «СКТ инжиниринг». В лаборатории живую дискуссию вызвала машина МСС-101, предназначенная для контактной стыковой сварки методом сопротивления проволоки из низкоуглеродистых сталей, меди и алюминия. Коллеги обсуждали возможность изготовления машины, которая обеспечит необходимый режим сварки проволоки определенного сечения и материала. Машина востребована среди производителей кабельно-проводниковой продукции, т.к. обеспечивает непрерывность процесса волочения в производственном процессе.

Слова генерального директора Акрон Холдинг Павла Анатольевича Морозова о том, что «Псков теперь становится сердцем кабельной промышленности», сказанные на торжественном открытии цеха ПВХ пластикатов 26 октября 2024 года, звучат сегодня с новой силой.

Готовится к выпуску сборник по материалам Конференции.