Более 1,3 млн пассажиров в сутки сможет перевозить новая ветка метро в Санкт-Петербурге

Участок Невско-Василеостровской линии метрополитена в северной столице пройдет от станции «Улица Савушкина» до станции «Зоопарк». Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на завершающий этап проекта, включающий сооружения участка основной линии метро, внутреннее обустройство тоннелей и притоннельные сооружения.

Новая линия обеспечит скоростным подземным транспортом жителей Приморского района Санкт-Петербурга. Начало строящегося участка метро находится на Туристской улице в районе дома 11, конечный пункт – на Шуваловском проспекте, юго-восточнее дома 37. Общая эксплуатационная длина линии от существующей станции «Улица Савушкина» - 5,2 км.

В проектируемый участок метро входят две станции - «Яхтенная» и «Зоопарк», позволяющие принимать составы поездов из 6 вагонов.

Максимальная пропускная способность линии может достигать до 40 пар поездов в час. Пассажироперевозки на первый период эксплуатации составляют 1028 тыс. человек в сутки и на расчетный срок эксплуатации – до 1333 тыс. человек в сутки.

Застройщик - Комитет по строительству Санкт-Петербурга

Технический заказчик – Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Фонд капитального строительства и реконструкции» (СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции»)

Генеральный проектировщик – АО «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс»