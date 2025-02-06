Дмитрий Зорин: Российский электротехнический бизнес не успевает в полном объёме подготовиться к введению обязательной маркировки «Честный знак» и ожидает резкого роста издержек
Председатель EL-Комитета НОПСМ, GR Директор TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин в очередной раз обратился к руководителям Минпромторга РФ, Росстандарта, Росаккредитации и проекта «Честный знак» с просьбой о переносе сроков введения системы маркировки «ЧЗ» для продукции радиоэлектронной промышленности.
5 февраля в МВЦ «Крокус Экспо» состоялись открытые дебаты «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК = ЧЕСТНЫЙ РЫНОК: МИФ или РЕАЛЬНОСТЬ».
Участие в дискуссии приняли:
- - Владислав Заславский, Минпромторг РФ
- - Александр Кузьмин, Росстандарт
- - Максим Залазаев, Росаккредитация
- - Антон Гущанский, Центр развития перспективных технологий – Оператор проекта «ЧЗ»
- - Дмитрий Зорин, TDM ELECTRIC, EL-Комитет НОПСМ
- - Игорь Прудников, Рук. Ассоциации ЕВРАРОС
- - Владислав Ткаченко, Рук. Ассоциации АПТС
Модератор: Станислав Наумов, Депутат Государственной Думы
Все участники дискуссии высказались в поддержку развития проекта «Честный знак». Но стоит отметить, что представители бизнес-сообществ выразили опасения касаемо сроков реализации и существенных издержек при осуществлении проекта. Дмитрий Зорин также напомнил об обращении 10-ти ведущих электротехнических компаний России в адрес Министерства промышленности и торговли РФ с обоснованной просьбой о пересмотре сроков введения проекта «Честный знак» на 1 год. Будем надеяться, что эта просьба будет услышана.
Кроме того, однозначным стало мнение экспертов о необходимости комплексного и вдумчивого подхода к внедрению данной системы, иначе концепция «Честного знака» окажется формальностью и будет нести лишь дополнительную нагрузку на добросовестный бизнес, не решая проблему с качеством продукции.
Подводя итоги дискуссии, участники подчеркнули, что только совместными усилиями и открытым диалогом бизнеса и государства можно достичь реализации механизма «Честного знака» как символа качества, надежности и прозрачности российского рынка.