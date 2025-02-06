Дмитрий Зорин: Российский электротехнический бизнес не успевает в полном объёме подготовиться к введению обязательной маркировки «Честный знак» и ожидает резкого роста издержек

Председатель EL-Комитета НОПСМ, GR Директор TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин в очередной раз обратился к руководителям Минпромторга РФ, Росстандарта, Росаккредитации и проекта «Честный знак» с просьбой о переносе сроков введения системы маркировки «ЧЗ» для продукции радиоэлектронной промышленности.



5 февраля в МВЦ «Крокус Экспо» состоялись открытые дебаты «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК = ЧЕСТНЫЙ РЫНОК: МИФ или РЕАЛЬНОСТЬ».

Участие в дискуссии приняли:

- Владислав Заславский, Минпромторг РФ

- Александр Кузьмин, Росстандарт

- Максим Залазаев, Росаккредитация

- Антон Гущанский, Центр развития перспективных технологий – Оператор проекта «ЧЗ»

- Дмитрий Зорин, TDM ELECTRIC, EL-Комитет НОПСМ

- Игорь Прудников, Рук. Ассоциации ЕВРАРОС

- Владислав Ткаченко, Рук. Ассоциации АПТС

Модератор: Станислав Наумов, Депутат Государственной Думы



Все участники дискуссии высказались в поддержку развития проекта «Честный знак». Но стоит отметить, что представители бизнес-сообществ выразили опасения касаемо сроков реализации и существенных издержек при осуществлении проекта. Дмитрий Зорин также напомнил об обращении 10-ти ведущих электротехнических компаний России в адрес Министерства промышленности и торговли РФ с обоснованной просьбой о пересмотре сроков введения проекта «Честный знак» на 1 год. Будем надеяться, что эта просьба будет услышана.



Кроме того, однозначным стало мнение экспертов о необходимости комплексного и вдумчивого подхода к внедрению данной системы, иначе концепция «Честного знака» окажется формальностью и будет нести лишь дополнительную нагрузку на добросовестный бизнес, не решая проблему с качеством продукции.

Подводя итоги дискуссии, участники подчеркнули, что только совместными усилиями и открытым диалогом бизнеса и государства можно достичь реализации механизма «Честного знака» как символа качества, надежности и прозрачности российского рынка.