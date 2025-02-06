Энергетики СУЭНКО подключили к электросетям труднодоступное село в Уватском районе Тюменской области

В одном из труднодоступных населенных пунктов региона, расположенном в 472 км от Тюмени, появилось централизованное электроснабжение. До этого жители села Тугалово Уватского района получали электроэнергию от дизельной станции, и долгое время – с ограничением во времени и мощности. Сегодня об этом можно смело забыть – специалисты Тобольского филиала СУЭНКО завершили в селе масштабное сетевое строительство и подключили жителей к постоянной линии электропередачи.

Последние 13 лет электроэнергию для села на левом берегу Иртыша вырабатывали дизель-генераторные установки СУЭНКО. В начале проекта свет был доступен жителям всего несколько часов в сутки, а с 2017 года стал круглосуточным.

- Раньше на весь поселок хватало одного генератора на 100 кВт, расход электроэнергии был небольшим. Но с приходом СУЭНКО люди поставили котлы, бойлеры, холодильники. Еще большие перспективы надежности в электроснабжении замерцали тогда, когда нефтяники построили ЛЭП через Иртыш, - делится мастер Тугаловского участка генерации электроэнергии СУЭНКО Игорь Пуртов.

Строительство электросетевой инфраструктуры предстояло с нуля. Учитывали и сложную логистику, и особенности ландшафта. В болотистой местности энергетики «прокалывали» почву на глубину до 3 м, куда укладывали две кабельные линии от подстанции «Сургутнефтегаза». Для воздушных линий внутри поселка были установлены 94 опоры, каждую из которых приходилось транспортировать отдельно из-за ограниченной нагрузки на переправу. Новая трансформаторная подстанция и 12,5 км построенных воздушно-кабельных линий 6 кВ обеспечили электроснабжением от основной сети почти 200 человек и 3 социально-значимых объекта, в числе которых школа, детский сад и водонапорная башня.

Запуск подстанции прошел сегодня при участии главы Уватского района Вячеслава Елизарова. Вместе с Владимиром Кидло, директором Тобольского филиала СУЭНКО, они успешно ввели объект в эксплуатацию.

- Бытовая нагрузка со временем вырастет. Возможно, появятся промышленные потребители. Это значимое событие не только для жителей поселка, но и для компании. 13 лет назад мы впервые зашли на эту территорию и начали обслуживание электростанции, а сегодня с нуля провели сюда стабильное энергоснабжение, – комментирует директор СУЭНКО Данил Анучин.

В настоящее время в поселке полностью завершены мероприятия по технологическому присоединению жилых домов и административных зданий к электрическим сетям. Всего суммарно подключено 108 объектов. Работы прошли в рамках реализации инвестиционной программы СУЭНКО.