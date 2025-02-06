Разработка Ростеха поможет развернуть аэродромы в дрейфующих льдах в Арктике

Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех впервые показал на салоне NAIS в Москве новую малогабаритную информационно-посадочную систему (ИПС). Она поможет малой авиации безопасно совершать посадку, в том числе в сложных метеоусловиях. Компактные размеры комплекса позволят превратить в аэродром практически любую ровную площадку — даже дрейфующую льдину.

Информационно-посадочная система разрабатывается в Центральном научно-исследовательском институте автоматики и гидравлики (ЦНИИАГ). Предприятие входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.

Комплекс включает два взаимодействующих блока. Первый интегрируется в бортовое оборудование летательного аппарата. Второй разворачивают на земле на специальных треногах. Оборудование отличается высокой точностью. Оно определяет координаты воздушного судна в заданном направлении с погрешностью до 1 м. Комплекс позволит пилотам безопасно совершать посадку при ограниченной видимости, например во время метели.

Решение особенно актуально для удаленных регионов с суровым климатом, в которых авиация может использовать необорудованные «полевые» аэродромы и площадки. Кроме того, комплекс можно применять для посадки на движущиеся объекты, например на корабль или льдину. На последних могут работать научные экспедиции в Арктике.

12-я Национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации (NAIS) — одно из ведущих российских отраслевых мероприятий, посвященных развитию авиаперевозок. Помимо «Высокоточных комплексов» в салоне участвуют другие предприятия Ростеха, в том числе «Концерн Радиоэлектронные технологии», Объединенная двигателестроительная корпорация, «Росэлектроника» и другие ведущие производители. Мероприятие пройдет 5 и 6 февраля в «Крокус Экспо» в Москве.

АО «НПО «Высокоточные комплексы» — образовано в 2009 году с целью консолидации научно-технического потенциала группы профильных предприятий для создания на основе инноваций и технологической модернизации существующей производственной базы перспективных вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий. Входит в состав Госкорпорации Ростех.

Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэлектроника», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,8 трлн рублей.