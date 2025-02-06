«Россети Северный Кавказ» направят почти 231 млн рублей на ремонт энергообъектов в Карачаево-Черкесии

«Россети Северный Кавказ» в 2025 году направят на реализацию Программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» 231 млн рублей. Это почти на 6% больше, чем в 2024 году.

Специалисты выполнят ремонт 229,2 км линий электропередачи (ЛЭП) 0,4-110 кВ: заменят порядка 1,7 тысячи дефектных изоляторов, смонтируют 52 км нового провода, в том числе 42 км самонесущего изолированного, установят 465 новых опор. В охранных зонах ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности расчистят 93 га просек.



На питающих центрах энергетики запланировали ремонт 162 силовых трансформаторов, 122 выключателей, а также более 800 единиц другого оборудования.



Кроме того, необходимые регламентные работы проведут на 182 трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ.