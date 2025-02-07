CIM – эффективный инструмент глобальной интеграции данных и обеспечения сквозной связанности деловых процессов

6 часов назад
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Источник:
АО СО ЕЭС
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Начальник Службы информационной модели Системного оператора Николай Беляев на конференции «CIM в России и мире – 2025» рассказал о накопленном практическом опыте в сфере моделирования электроэнергетических систем, трудностях перехода на использование стандартов Общей модели данных (Common information model, CIM) и возможных путях их преодоления.

Представитель Системного оператора отметил, что за последние годы в отрасли накоплен обширный опыт в сфере моделирования электроэнергетических систем. Однако процесс перехода на использование стандартов CIM – непростая задача. Результаты проведенного в рамках возглавляемой Системным оператором международной рабочей группы CIGRE D2.57 «Методология CIM» опроса показали, что трудности, с которыми сталкиваются крупнейшие мировые энергокомпании, в целом cхожи.

К числу ключевых трудностей участники экспертного сообщества относят проблемы совместимости программного обеспечения разных разработчиков. Существенные затруднения связаны также с высокой сложностью стандартов CIM, недостатком профильной документации, а также организацией управления совершающимися в результате внедрения CIM изменениями существующих деловых процессов.

Николай Беляев представил ряд предложений по разрешению заявленных проблем. В частности, он выступил с инициативой создания независимой площадки для проведения тестов на совместимость программного обеспечения различных производителей, основанного на стандартах CIM, например, на базе отраслевой ассоциации «Цифровая энергетика», включающей как представителей энергокомпаний, так и компаний-разработчиков программного обеспечения.

Он также проинформировал собравшихся о работе в сфере совершенствования методической документации по применению CIM и стандартизации.

«Общая модель данных – инструмент глобальной интеграции информационных процессов. Вместе с тем, международные стандарты CIM при их применении для решения конкретных задач требуют адаптации. Разработка методической документации и профилей информационного обмена позволяет конкретизировать требования стандартов и обеспечить их однозначную интерпретацию», – подчеркнул начальник Службы информационной модели.

Николай Беляев подробно рассказал об основных этапах разработки основополагающего документа для организации информационного обмена с использованием стандартов CIM – методики моделирования электрической сети, ее текущем статусе и важнейших составляющих.

Разработка первой редакции методики была выполнена совместными усилиями Системного оператора и ПАО «Россети» по поручению Министерства энергетики РФ ещё в 2020 году. С учётом опыта реализации пилотных проектов по организации обмена данными информационных моделей между Системным оператором и ПАО «Россети», ПАО «РусГидро» и АО «Концерн Росэнергоатом» и при активном участии крупнейших энергокомпаний она была расширена и дополнена.

На текущий момент разработана уже третья редакция документа. Она включает правила моделирования для всех видов оборудования, информация о которых должна предоставляться в диспетчерские центры Системного оператора для целей оперативно-диспетчерского управления, описание профилей информационного обмена, а также примеры моделирования энергооборудования.

В 2024 году в рамках работы ТК 016 «Электроэнергетика» Росстандарта был разработан проект ГОСТ, включающий доработанную редакцию методики моделирования электрической сети. После его утверждения документ станет доступен для всех субъектов электроэнергетики, разработчиков программного обеспечения, проектных и иных организаций.

В завершение выступления Николай Беляев рассказал о перспективах использования CIM и перечислил основные эффекты ее применения.

«Технология позволяет обеспечить сквозную связанность деловых процессов, исключить дублирование функций, синхронизировать понятийный аппарат как между отдельными подразделениями одной компании, так и между различными организациями отрасли. Использование информационных моделей позволит оперировать цифровыми данными, а не текстовыми документами. Конечным результатом станет формирование единого универсального языка технологического общения в масштабах всей отрасли», – подытожил Николай Беляев.

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