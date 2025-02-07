Энергетики построят ЛЭП для подключения новых потребителей в д. Плесенское

Специалисты «Мособлэнерго» приступили к строительству воздушной линии электропередачи для присоединения к сетям компании новых потребителей вблизи СНТ «Ольшанка», расположенном на территории д. Плесенское в Наро-Фоминском г. о.

В рамках выполнения договоров на технологическое присоединение энергетики возведут две воздушные линии ВЛ-0,4 кВ протяженностью 350 и 100 метров с использованием самонесущего изолированного провода. Для новых ЛЭП будут установлены 23 опоры СВ-110. Линии будут проложены от мачтовой трансформаторной подстанции МТП-610587, расположенной возле СНТ «Романтика». В конце декабря энергетики произвели реконструкцию данной подстанции, заменив силовой трансформатор мощностью 25 кВА на новый агрегат мощностью 63 кВА.

Работы будут завершены в первом квартале 2025 года и обеспечат условия для подключения новых абонентов с запрашиваемой мощностью электроснабжения 15 кВт на активно застраивающейся территории д. Плесенское.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.