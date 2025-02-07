В Москве пройдет цикл бесплатных бизнес-семинаров для промышленников и инвесторов

Участники узнают о мерах поддержки, которые город предоставляет бизнесу, нюансах реализации инвестиционных проектов в столице и смогут получить консультации профильных специалистов по целому ряду вопросов: от подключения к инженерным сетям до способов выхода на экспортные рынки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Мы понимаем, что будущее города во многом зависит от его технологического развития и, в рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина, создаем в столице условия для эффективной работы бизнеса: расширяем меры поддержки, сокращаем сроки административных процедур, внедряем современные сервисы и проводим обучающие мероприятия. В результате за последние пять лет количество промпредприятий в городе выросло на 15 процентов, а площадь промышленной инфраструктуры увеличилась на 2 млн квадратных метров», – сообщил Максим Ликсутов.

Семинары будут проходить в очном формате и онлайн с 10 февраля до 21 апреля, всего запланировано 10 обучающих тематических мероприятий. Принять участие в них смогут как представители крупных предприятий, так и малый и средний бизнес. Участникам расскажут о том, какие инвестиционные инструменты доступны сегодня бизнесу, о правилах оформления специальных статусов и механизмах получения налоговых льгот и мер поддержки, а также о том, как получить земельные участки для строительства производств, оформить необходимые документы и найти квалифицированных сотрудников.

«Темой первого бизнес-семинара, который мы проведем 10 февраля, станет подключение объектов к инженерным сетям города Москвы. Участникам расскажут о тонкостях оформления документов и этапах реализации административных процедур», – отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Зарегистрироваться и ознакомиться с расписанием можно на инвестиционном портале столицы.