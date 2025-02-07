«Адмиралтейские верфи» заложили два больших морозильных рыболовных траулера проекта СТ-192

На предприятии ОСК «Адмиралтейские верфи» состоялась торжественная церемония закладки двух больших морозильных рыболовных траулеров проекта СТ-192, которые строятся для Русской Рыбопромышленной Компании. Кроме того, в Санкт-Петербурге прошла церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации на краболовном судне «Капитан Дудник», построенного на Окской судоверфи. В мероприятиях приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберт Каримов и заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Дмитрий Суслов.

Седьмой БМРТ серии «Капитан Ипатов» и восьмой – «Александр Бузаков» – заложены на южном стапеле Адмиралтейских верфей ОСК. Траулеры проекта СТ-192 – технологически насыщенные российские рыбопромысловые суда, предназначенные для промысла минтая и сельди пелагическим тралом в Беринговом и Охотском морях, а также в прилегающих к ним районах Восточного побережья России.

На сегодняшний день суда являются самыми крупными отечественными БМРТ из работающих в море. Кроме того, это самая большая серия супертраулеров, построенная в рамках программы инвестиционных квот. Каждый БМРТ рассчитан на ежегодный вылов более 60 тыс. тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке.

«Закладка новых судов проекта СТ-192 - это очередное доказательство того, что отечественное судостроение продолжает динамично развиваться и обеспечивать потребности рыбопромышленного комплекса в обновлении флота, невзирая на санкции. 4 таких инновационных судна уже успешно ведут промысел, ещё 2 траулера спущены на воду и достраиваются. Напомню, что в общей сложности для «Русской Рыбопромышленной Компании» по программе инвестиционных квот будет построено 10 судов. Это пример эффективного взаимодействия государства, промышленности и заказчика, которое позволяет выйти на серийность и ритмично наращивать темпы строительства новых проектов»,

– отметил замглавы Минпромторга России Альберт Каримов.

Траулеры этого проекта оснащены современным траловым оборудованием и средствами механизации орудий лова, значительно увеличены производственные мощности, создана максимальная безопасность, улучшены условия труда и отдыха экипажей.

Для обработки добытых морских биологических ресурсов на борту судна предусмотрена линия переработки и заморозки рыбы, хранения и транспортировки ее в порт, получения рыбьего жира, икры, фарша сурими и рыбной муки.

Также был поднят Государственный флаг Российской Федерации на краболовном судне «Капитан Дудник» проекта 5712Р, построенном на Окской судоверфи. Судно предназначено для добычи и переработки улова в готовую варено-мороженую и сыромороженую продукцию на бортовой фабрике. Краболов-процессор обладает улучшенными мореходными качествами, более высокой производительностью, экологичностью, а также комфортными условия для труда и отдыха экипажа. Судно рассчитано на работу в сложных гидрометеорологических условиях Берингова, Охотского и Японского морей. На данный момент инвесторам переданы 2 судна из серии в 3 единицы.