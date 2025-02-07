«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией 19,6 тыс. новых потребителей в 2024 году

«Россети Северный Кавказ» в 2024 году подключили к централизованным электрическим сетям компании в регионах Северо-Кавказского федерального округа 19 607 новых потребителей. В сумме им выдано 501,2 мегаватта (МВт).

В сравнении с 2023 годом количество исполненных договоров возросло на 16%. Присоединенная мощность увеличена на 3%.



На Ставрополье 4 006 новых объектов обеспечено 208,6 МВт. В Чеченской Республике к сетям подключили 4 501 потребителя на 76,6 МВт. Энергетики Дагестана выполнили обязательства по 4 914 договорам на 40,3 МВт. В Кабардино-Балкарии исполнено 2 839 договоров на 75,3 МВт. В Северной Осетии выдали 49,4 МВт мощности 1 698 заявителям. В Карачаево-Черкесии специалисты осуществили 1 442 технологических присоединений на 37,4 МВт мощности. В Республике Ингушетия 207 новым потребителям выдано 13,5 МВт.



Традиционно в зоне повышенного внимания энергокомпании – технологическое присоединение социально значимых объектов: школ, детских садов, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, культурных и спортивных комплексов, предприятий водоснабжения и водоотведения.



Так, энергетики обеспечили электроэнергией начальную школу в ауле Адыге-Хабль Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесии. Выдача 70 киловатт (кВт) мощности выполнена после масштабной реконструкции образовательного учреждения. Для подключения к электрическим сетям объекта специалисты «Карачаево-Черкесскэнерго» построили 400 метров линии электропередачи 0,4 кВ.



В Кочубеевском районе Ставрополья статус «в сети» получил новый ясельный корпус детского сада. В рамках работ по технологическому присоединению энергетики филиала «Ставропольэнерго» построили линию электропередачи напряжением 0,4 кВ протяженностью 400 метров и установили в распределительном устройстве интеллектуальный прибор учета отечественного производства. Социально значимое учреждение обеспечили электроэнергией по третьей категории надежности с выдачей мощности в объеме 65 кВт.



Еще один значимый проект реализован в сельском поселении Джейрах горного Джейрахского района Ингушетии, где энергетики обеспечили более 50 кВт мощности для Дома культуры. Современное и комфортное пространство для организации досуга строится на месте старого здания, которое находилось в аварийном состоянии.



Напомним, в Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который можно направить заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.