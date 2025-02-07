«Россети» предложили масштабировать опыт использования распределенной генерации сетевыми компаниями

Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров на заседании Комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика» рассказал о применении комбинированных генерирующих установок в изолированных энергорайонах. Он отметил, что существуют возможности для расширения данной практики, что позволит снизить нагрузку на инвестиционные и ремонтные программы сетевого комплекса.

При проведении реформы энергетики в России был установлен законодательный запрет на совмещение естественно-монопольных и конкурентных видов деятельности. Однако его действие не распространяется на изолированные энергорайоны. Это позволяет сетевым компаниям развивать малую генерацию в условиях, когда строительство ЛЭП невозможно или неэффективно. При снятии законодательных ограничений такие решения могут применяться также для электроснабжения потребителей на удаленных и труднодоступных территориях в составе ЕЭС России.