Россия и Южная Осетия приступили к созданию новой государственной программы социально-экономического развития республики на 2026-2030 годы

Представители Минэкономразвития России и отраслевых федеральных ведомств посетили Южную Осетию с рабочим визитом. Делегацию возглавил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач.

Российская делегация ознакомилась с ходом выполнения работ на объектах, которые строятся и реконструируются в Южной Осетии в рамках реализации совместных инвестиционных программ в сфере социально-экономического развития республики на 2023-2025 годы.

В ходе рабочей поездки состоялось совещание по укреплению социально-экономического сотрудничества между Россией и Южной Осетией. Участники встречи рассмотрели планы по двухстороннему сотрудничеству в сфере социально-экономического развития республики, подвели итоги 2024 года и обсудили планы на очередной 2025 год.

«К наиболее значимым для развития экономики республики итогам 2024 года можно отнести завершение перехода на применение таможенного законодательство ЕАЭС, что уже в 2024 году позволило значительно увеличить объем поступлений в республиканский бюджет», — отметил Дмитрий Вольвач.

В числе важных достижений ушедшего года замминистра также назвал активную реализацию программы льготного кредитования инвестиционных проектов на территории Южной Осетии, в рамках которой российский банк поддержал финансирование четырёх проектов на сумму 2,7 млрд рублей. Среди поддержанных проектов — камнеобрабатывающее предприятие, лесоперерабатывающий завод, производство базальтового волокна и консервный завод. Подобное финансирование, по его словам, позволит дополнительно создать в республике более 600 рабочих мест и порядка 160 млн рублей налоговых платежей в бюджет.

«Все проекты находятся в завершающей стадии, и нам даже удалось ознакомиться с первой продукцией некоторых из них, — пояснил Дмитрий Вольвач. — Считаю важным для Южной Осетии реализацию проработанных совместно с федеральными отраслевыми органами планов повышения эффективности деятельности бюджетных учреждений республики в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта. Все они преследуют важную цель — повышение доступности и качества оказываемых услуг».

В ходе совещания российская сторона подтвердила готовность финансирования всех принятых обязательств в 2025 году в полном объеме, включая повышение уровня заработной платы работникам бюджетной сферы и сотрудникам силовых ведомств республики, а также объектов утвержденной сторонами инвестиционной программы.

Стороны уделили особое внимание вопросам энергообеспечения и налоговой политики. В рамках работы по реализации Плана гармонизации налогового законодательства Южной Осетии с налоговым законодательством России обсудили основные мероприятия по созданию в республике системы налогового администрирования, а также сроки их реализации. Создание такой системы позволит автоматизировать налоговые процедуры, устранить излишние барьеры и на 30% повысить уровень собственных поступлений в бюджет.

Завершающим пунктом повестки стало обсуждение работы над новой государственной программой социально-экономического развития Южной Осетии на 2026-2030 годы. По словам президента Южной Осетии Алана Гаглоева, стратегическое планирование является залогом стабильности и устойчивого развития республики. Он поручил профильным ведомствам начать работу над проектом госпрограммы в тесном взаимодействии с российскими партнерами.

«Перед нами стоят важные задачи, и их решение требует слаженной работы правительства и всех профильных ведомств. Южная Осетия продолжит развиваться в тесном сотрудничестве с Россией, реализуя ключевые проекты и инициативы, направленные на повышение качества жизни наших граждан», — отметил Алан Гаглоев.

В мероприятиях рабочей поездки приняли участие члены российско-югоосетинской межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству, посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов, а также представители федеральных органов исполнительной власти, компетентные в вопросах российско-югоосетинского сотрудничества, — эксперты Минэкономразвития, представители Минздрава, Минпросвещения, Минэнерго, ФТС и ФНС России. Югоосетинскую делегацию возглавили председатель Правительства Константин Джуссоев, первый заместитель Председателя Правительства Республики Южная Осетия Алан Джиоев, заместитель Председателя Правительства Южной Осетии Дзамболат Тадтаев, министр экономики Сармат Котаев, председатель Комитета промышленности, транспорта и энергетики Республики Южная Осетия Ацамаз Кабисов, Председатель таможенного комитета Республики Южная Осетия Александр Чочиев, а также руководители профильных органов республики.