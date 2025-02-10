Подрядчика на участок метротрамвая ищут в Челябинске

Группа компаний "Моспроект-3" (подрядчик проекта строительства метротрамвая в Челябинске) объявила закупку на выбор исполнителя для прокладки подземных тоннелей между двумя остановками линии "Север-Юг".

Согласно материалам тендера, размещенного на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 8,82 млрд рублей. Заявки принимаются до 24 февраля, подведение итогов закупки назначено на 4 марта.

В аукционной документации указано, что победителю закупки предстоит выполнить комплекс строительно-монтажных работ по проходке правого и левого перегонных тоннелей внешним диаметром 6 м длиной около 2 км каждый. Подземная линия будет проложена от остановочного пункта "Улица Овчинникова" (в Советском районе возле железнодорожного вокзала) вдоль улицы Елькина до ее пересечения с улицей Карла Маркса (в Центральном районе возле площади Революции). Исполнитель должен приступить к выполнению работ с 28 марта 2025 года и завершить их до 3 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что власти Челябинской области в декабре 2021 года утвердили перечень мероприятий по реализации инфраструктурного проекта "Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске" с общим объемом финансирования до 2026 года в размере 72,9 млрд рублей. Затраты непосредственно на метротрамвай оценивались в 55,359 млрд рублей.

Проект включает в себя достройку 7 км путей метро, их вывод на поверхность и интеграцию в трамвайную сеть города. Для этого будет построено еще несколько наземных веток.

В августе 2022 года по итогам конкурсного отбора группа компаний "Моспроект-3" (Москва) была выбрана в качестве разработчика проектной документации и исполнителя комплекса строительно-монтажных работ по созданию первой линии метротрамвая "Север-Юг", которая соединит два района Челябинска - Северо-запад и Металлургический район - с железнодорожным вокзалом. Компания предложила цену контракта в размере 49,267 млрд рублей при начальной цене 49,515 млрд рублей.

Линия "Север-Юг" рассчитана на значительный пассажиропоток - до 15 тыс. пассажиров в час. Протяженность линии - 9,45 км, ее сооружение включает строительство двух подземных станций ("Площадь Революции" и "Торговый центр") и трех наземных остановочных пунктов ( "Улица Овчинникова", "Улица Косарева" и "Улица Каслинская"). Строительство линии планировалось завершить в 2026 году.