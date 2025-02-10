В Якутии построят стадион на 3000 мест за 700 млн рублей

Строительство стадиона на 3000 мест с тёплым легкоатлетическим манежем запланировали в г.Нюрба, Республики Саха Якутия, сообщает RosTender.info.

Поучаствовать в тендере на выбор исполнителя можно до 24 февраля.

Общая площадь участка строительства 4,1 га. На стадионе планируется размещение объектов спортивного назначения, спортивное ядро, беговые дорожки, сектор для якутских прыжков, сектор для прыжков в длину с прыжковой ямой, футбольное поле, сборно-разборный центральный помост для соревнований, факельная эстакада, информационное табло. На первом этаже будут расположены тамбур, вестибюль, гардероб для посетителей, зона зрителей, легкоатлетический манеж с беговой дорожкой на 200 метров с ямой для прыжков в длину, два кабинета тренеров и другие помещения. Республика Саха (Якутия) из бюджета на строительство потратит 700 млн рублей. Объект построят до 30 марта 2027 года.