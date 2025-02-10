«Россети Северный Кавказ» приняли на баланс 42 бесхозяйных энергообъекта на Ставрополье

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» в 2024 году приняли в эксплуатацию 42 бесхозяйных объекта на территории Ставропольского края.

В собственность компании перешли 19 воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-10 кВ общей протяженностью 12,6 км и 23 трансформаторные подстанции суммарной мощностью 3,9 МВА.

Энергообъекты расположены в населенных пунктах шести округов края: Минераловодском (с. Канглы), Предгорном (п. Нежинский, п. Пятигорский, п. Санамер), Петровском (г. Светлоград, с. Просянка, п. Цимлянский, п. Прикалаусский, п. Маяк, с. Высоцкое, с. Благодатное), Благодарненском (с. Каменная Балка, с. Спасское), Ипатовском (с. Октябрьское, аул Нижний Барханчак, х. Мелиорация, с. Лиман), Шпаковском (с. Пелагиада, п. Цимлянский, с. Казинка, ст. Новомарьевская).

Выявленные бесхозяйные объекты доставляли потребителям много неудобств из-за отсутствия должного обслуживания. На протяжении длительного времени несколько тысяч жителей сталкивались с перебоями электроснабжения.

Энергетики привели изношенное оборудование и ветхие сети в нормативное состояние и по факту признания за электросетевой компанией права собственности включили энергообъекты в планы технического обслуживания и ремонтов на 2025-2030 годы.

В дальнейшем это позволит повысить надежность электроснабжения потребителей и создать инфраструктуру для социально-экономического развития указанных территорий.