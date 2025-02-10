В 2024 году Колымаэнерго увеличила выработку электроэнергии для развития региона

Гидроэлектростанции Колымаэнерго (входит в Группу РусГидро) продолжают стабильно обеспечивать электроэнергией Магаданскую область, демонстрируя устойчивый рост производства. За 2024 год выработка электроэнергии увеличилась на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,926 млрд кВт·ч.

Выработка Колымской ГЭС за 12 месяцев составила 2,002 млрд кВт·ч, Усть-Среднеканской ГЭС - 923,267 млн кВт·ч.

С момента начала работы Колымская ГЭС выработала 78,884 млрд кВт·ч, Усть-Среднеканская ГЭС — 6,047 млрд кВт·ч.

Непосредственное влияние на показатели выработки электроэнергии оказывает гидрологическая обстановка.

В 2024 году летом наблюдалось две волны половодья. Максимальный приток в Колымское водохранилище за период половодья составил - 3416 м³/с 23 мая. В период дождевого паводка - 4491 м³/с 5 сентября.

Максимальный приток в Усть-Среднеканское водохранилище за период половодья составил 2828 м³/с 21 мая. В период дождевого паводка - 8650 м³/с 5 сентября. На объем дождевого паводка в Усть-Среднеканском водохранилище оказали значительное влияние сбросы с Колымской ГЭС.

Суммарный объем притока половодно-паводкового периода за 2024 год в Колымское водохранилище составил 19,2 км³ и 29,3 км³ в Усть-Среднеканское водохранилище.

ПАО «Колымаэнерго» - основной производитель электроэнергии в Магаданской области, на его долю приходится 95% вырабатываемой в регионе электрической энергии.