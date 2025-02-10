Энергоблок Среднеуральской ГРЭС компании ЭЛ5-Энерго отобран в рамках программы модернизации КОММод-2028

Модернизация энергоблока № 9 Среднеуральской ГРЭС ПАО «ЭЛ5-Энерго» вошла в перечень проектов КОММод по техническому перевооружению генерирующих объектов тепловых электростанций в 2028 году. Проект, отобранный Системным оператором, включает комплексную замену паровой турбины с увеличением ее мощности с 310 МВт до 330 МВт и поверхностей нагрева котла. Перечень мероприятий также включает замену трубопроводов между котлом и турбиной, генератора и АСУ ТП.

В соответствии с условиями отбора, генерирующие компании принимают на себя обязательства по поставке мощности в течение 16 лет, а также по использованию в проектах модернизации оборудования, соответствующего требованиям локализации.

В рамках КОММод-2019 на Среднеуральской ГРЭС ПАО «ЭЛ5-Энерго» было успешно завершено техническое перевооружение турбогенератора № 7. Это первый реализованный проект в Свердловской области в рамках данной программы. Его завершение привело к увеличению мощности турбины с 100 до 120 МВт, а также снижению удельного расхода топлива на выработку электроэнергии на 15 г/кВт*ч. После окончания работ компания приступила к техническому перевооружению турбогенератора № 6. Это второй проект модернизации на Среднеуральской ГРЭС, который прошел отбор в рамках КОММод-2019. Он включает замену турбины мощностью 100 МВт на новую мощностью 120 МВт, а также переоснащение котла № 9 производительностью 480 т/ч. Работы стартовали в 2024 году.

О компании ПАО «ЭЛ5-Энерго»

ПАО «ЭЛ5-Энерго» – российская генерирующая компания, входит в Группу «ЛУКОЙЛ». Электростанциями ПАО «ЭЛ5-Энерго» являются три газовые станции – Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также две ветроэлектростанции – Азовская ВЭС и Кольская ВЭС. Общая установленная электрическая мощность Общества составляет 5 962 МВт, тепловая мощность – 1 822 Гкал/ч. Акции ПАО «ЭЛ5-Энерго» включены в котировальный список первого уровня ПАО «Московская биржа».