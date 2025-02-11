Для строительства дороги к пункту пропуска на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае ищут подрядчика

11 февр. 2025, 17:45
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
dorinfo.ru
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Власти Хабаровского края ищут подрядчика, который построит подъездную автомобильную дорогу к мосту через протоку Амурская. Информация о проведении электронного аукциона на выполнение работ опубликована на портале Госзакупок.

Максимальная (начальная) цена контракта составляет почти 3,456 млрд рублей. Заявки принимаются до 26 февраля, победителя аукциона планируют определить 28 февраля. Срок исполнения контракта – с даты заключения до 5 ноября 2027 года.

Согласно техзаданию, будущему подрядчику предстоит построить участок автодороги протяженностью 4,15 км с двумя полосами движения и асфальтобетонным покрытием. В составе трассы также необходимо устроить два искусственных сооружения: арку-мост длиной 54 метра и арку-мост протяженностью 277,5 метра.

Напомним, автомобильный мост через Амурскую протоку на остров Большой Уссурийский в Хабаровском крае открыли осенью 2013 года. Возведение переправы, которая соединила российскую часть острова и Хабаровск, велось в 2011-2013 годах. Длина правобережного подхода к мосту составляет 1,28 км, левобережного – 2,86 км, длина моста – 957 метров.

Добавим, осенью 2024 года Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству РФ совместно с правительством Хабаровского края утвердить план мероприятий по совместному с Китайской Народной Республикой развитию острова Большой Уссурийский и обеспечить с 2025 года его реализацию, предусмотрев создание на острове транспортной и приграничной инфраструктуры, включая подъездную автодорогу, насыпную площадку и пункт пропуска через российско-китайскую госграницу.

В конце 2024 года власти Хабаровского края сообщили, что создание пограничного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский начнут со строительства дороги и насыпи. Тогда же сообщалось, что подъездную дорогу к АПП устроят путем поднятия до не затапливаемых отметок. Это будет двухполосная трасса протяженностью 4,15 км.

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