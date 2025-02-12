Амурский судостроительный завод готовится к постройке манифольдов для нефтегазовой арматуры

Амурский судостроительный завод (АЗС) "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) готовится к строительству манифольдов для нефтегазовой арматуры. Об этом рассказал генеральный директор АСЗ Михаил Боровский в ходе визита на предприятие вице-премьера Юрия Трутнева, сообщили Sudostroenie.info 12 февраля в пресс-службе верфи.



В январе 2025 года комиссия из представителей ООО "Газпром 335", ООО "ГЛ Инжиниринг" и проектанта АО "СПМБМ "Малахит" подтвердила техническую готовность производственной площадки ПАО "АСЗ" к изготовлению кустовых манифольдов системы сбора газа для обустройства Южно-Киринского месторождения (о. Сахалин).



В ходе визита Юрий Трутнев обсудил с генеральным директором АСЗ Михаилом Боровским вопросы загрузки предприятия, в части размещения на стапелях АСЗ заказов для освоения и обслуживания нефтегазоносного шельфа – судов-снабженцев и судов-спасателей ледового класса. АСЗ уже имеет опыт строительства подобных заказов: в 2018 и 2020 годах завод построил и передал заказчику (ООО "Газпром флот") два судна снабжения для работ с полупогружными плавучими установками. Построенные суда относятся к высшему классу автоматики и способны выполнять широкий спектр задач – от перевозки грузов и людей до ликвидации последствий природных катастроф и тушения пожаров.



В настоящее время на сдаточной базе АСЗ идут работы по подготовке к испытаниям многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт "Керченский пролив".



АСЗ вышел с предложением принять решение о признании за предприятием статуса основной судостроительной площадки в ДФО по строительству судов-спасателей ледового класса с высоким классом автоматики.