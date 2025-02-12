Виталий Савельев подвёл итоги работы ОАО «РЖД» в 2024 году

В Москве под председательством Заместителя Председателя Правительства Виталия Савельева прошло итоговое заседание правления ОАО «РЖД» за 2024 год.

В 2024 году был выполнен рекордный объём инвестиционной программы компании: он составил почти 1,5 трлн рублей. В год 50-летия легендарного БАМа железнодорожники полностью выполнили взятые на себя обязательства. Завершён второй этап развития Восточного полигона и достигнут целевой параметр провозной способности в объёме 180 млн т. Начатая 50 лет назад легендарная стройка продолжается силами нового поколения железнодорожников и строителей, которые успешно справляются с поставленными задачами.

Пассажирский комплекс «Российских железных дорог» показал в 2024 году исключительные результаты: всего перевезено почти 1,3 миллиарда человек – рекордный показатель за последние 16 лет, рост к 2023 году составил 7,2%. Выполнена одна из главных для страны социальных задач – обеспечена перевозка пассажиров на юг в рамках летней оздоровительной кампании.

Знаковым событием 2024 года стало начало реализации проекта по строительству первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург протяжённостью 679 км, которая позволит сократить время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом почти в 2 раза – с 4 часов до 2 часов 15 минут.

Вице-премьер отметил, что сейчас перед «РЖД» стоят не менее амбициозные задачи. Во исполнение майского указа Президента Правительство завершило формирование национального проекта «Эффективная транспортная система», в составе которого железнодорожному транспорту отводится важная роль. Для достижения роста объёмов перевозок по международным транспортным коридорам в 1,5 раза предусмотрено продолжение развития подходов к морским портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов и инфраструктуры Восточного полигона железных дорог, продолжается работа над реализацией проекта ВСМ.