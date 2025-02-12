Александр Новак выступил на заседании Совета Федерации в рамках правительственного часа

12 февр. 2025, 16:30
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Источник:
government.ru
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Заместитель Председателя Правительства Александр Новак выступил на заседании Совета Федерации в рамках правительственного часа. Он рассказал об итогах и перспективах экономического развития страны, реализации национальной цели по обеспечению устойчивой и динамичной экономики, национальных и федеральных проектов.

Среди достижений российской экономики были отмечены рост ВВП, инвестиций и промышленного производства. Рост ВВП страны в 2024 году составил 4,1%, инвестиции по итогам девяти месяцев 2024 года выросли на 8,6%, объём промышленного производства в 2024 году вырос на 4,6%, 8,5% пришлось на долю обрабатывающей промышленности.

«За последние пять лет были удвоены доходы федерального бюджета – с 18,7 трлн рублей до 36,7 трлн рублей. При этом доля нефтегазовых доходов снизилась с 52% – максимального уровня 2014 года – до 30% в прошлом году. Это говорит о диверсификации и структурной трансформации экономики, снижении зависимости от волатильности цен на мировых рынках», – отметил вице-премьер в своём докладе.

Источниками роста ВВП со стороны совокупного спроса стали государственный спрос и рост доходов населения, прежде всего заработных плат, что увеличило потребительский спрос. Всё это вместе с импортозамещением технологий и инвестициями в инфраструктуру стало драйвером инвестиционного спроса. Реальный рост доходов населения в 2024 году составил 8,4%.

Со стороны предложения факторами роста ВВП стало использование резервов рынка труда и активное инвестирование в расшивку узких мест на производстве. В отраслевой структуре ключевым драйвером роста стала обрабатывающая промышленность, строительство, торговля, ИТ-сектор.

Уровень безработицы, как отметил вице-премьер, упал до исторического минимума – 2,3% к концу года. «Очевидно, что низкая динамика безработицы – это долгосрочный тренд в сегодняшних условиях. Мы должны это учитывать в своей работе и максимально стимулировать рост производительности труда», – подчеркнул Заместитель Председателя Правительства.

Александр Новак рассказал о ключевых национальных целях, а также задачах в экономике и инструментах их реализации до 2030 года.

«В конце прошлого года Правительством совместно с профильными комиссиями Госсовета и напрямую с регионами, сенаторами и депутатами, экспертным сообществом, бизнесом была завершена работа по подготовке новых национальных проектов на следующую шестилетку. В конце года президиумом Совета по стратегическому развитию и национальным проектам были утверждены паспорта всех 19 национальных проектов. Вся работа уже запущена с 1 января. Объём финансирования новых нацпроектов на всю шестилетку составляет более 53 трлн, из которых свыше 40 трлн – это средства федерального бюджета», – сообщил вице-премьер.

Как напомнил Александр Новак, Президентом поставлены задачи сохранить высокие темпы роста экономики, завершить её структурную перестройку, обеспечить темпы роста ВВП России выше среднемирового и сохранить четвёртое место в мире по объёму ВВП по паритету покупательной способности благодаря развитию экономики предложения. На среднесрочном горизонте расширение предложения обеспечивается за счёт поддержки отечественного производства, роста инвестиционной активности, повышения производительности труда с учётом ограничений на рынке рабочей силы, обеспечения технологического лидерства и т. д.

Вице-премьер также ответил на вопросы сенаторов, в том числе об итогах реализации нацпроекта по стимулированию малого и среднего предпринимательства, о ходе социальной догазификации, планах по строительству и модернизации генерации в энергетике, применении инструментов проектного финансирования, повышении эффективности взаимодействия органов власти с инвесторами и т. д.

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