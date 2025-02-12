Цифровизацию строительной отрасли обсудили участники Сибирской строительной недели

12 февр. 2025, 18:00
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Время чтения ≈ 10 минут
Источник:
Минстрой России
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Основной темой второго дня Сибирской строительной недели и форума «Стратегии ускорения темпов строительства» стала цифровизация строительной отрасли. В пленарном заседании «Формирование единой цифровой среды для всех этапов жизненного цикла объекта» приняли участие Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В своем выступлении замминистра подробно рассказал об итогах формирования во всех регионах страны «цифровой» вертикали строительной отрасли, позволяющей более эффективно управлять процессами строительства, о наращивании потенциала применения отечественных ИТ-продуктов и решений, а также определил планы работы Минстроя России и субъектов РФ на ближайшее время по выравниванию «цифрового» ландшафта.

«В рамках формирования «цифровой» вертикали строительной отрасли регионами не просто выполняется базис поставленных задач, но и задаются темпы роста, являющиеся ориентирами по всем направлениям, в том числе взращиваются собственные инициативы и обкатываются идеи и решения федерального масштаба. Взаимодействие информационных систем в комплексе с используемыми технологиями искусственного интеллекта и информационного моделирования направлено на создание полноценных «цифровых» двойников объектов капитального строительства. Это позволит автоматизировать большинство рутинных функций и обеспечить электронное управление процессами эксплуатации инфраструктуры в рамках реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», – рассказал Константин Михайлик.

В планах на текущий год замминистра обозначил дальнейшее развитие систем ИСУП, ГИСОГД, ГИС ТОР КНД и их интеграцию с друг другом в части наполнения качественными данными для создания «цифровых» двойников объектов и территорий.

ГИСОГД созданы в 85 субъектах РФ, все они интегрированы с ЕИС «Стройкомплекс.РФ», в настоящее время в промышленную эксплуатацию введены 83 из них. При создании ГИСОГД использовались решения 16 вендоров, 4 из которых являются типовыми. Также сегодня совместно с Минцифры России при участии Нижегородской области ведется разработка типового ГИСОГД, которая будет предусматривать базовую функциональность, необходимую для обеспечения градостроительной деятельности.

Для развития ГИС ТОР КНД озвучены задачи по её интеграции с ИСУП. На данный момент в ИСУП зарегистрированы 10 803 пользователя, внесены данные по 20 767 объектам капитального строительства (ОКС). Систему активно применяют 423 государственных и 1936 муниципальных заказчиков.

Кроме того, в рамках своего выступления замминистра обозначил планы по развитию законодательства в части применения технологий информационного моделирования, задачи, на которые будет направлена деятельность ТК 505 «Информационное моделирование». Константин Михайлик также рассказал о текущих целях по разработке системы присвоения Уникального идентификационного номера ОКС для их единообразной и однозначной идентификации объектов на всех этапах жизненного цикла, рекомендации по внедрению цифрового функционала технического заказчика от НОТЕХ, формировании Росатомом совместно с Минстроем России и Минцифры исследовательских кластеров и платформ отечественных решений в сфере ТИМ.

Помимо этого, замминистра принял участие в круглом столе «Эффективная смета объекта, как необходимый результат внедрения ТИМ», где рассказал об эффективности применения ТИМ в части интеграции с проектно-сметной документацией. В настоящее время Минстроем России запущен пилотный проект «Автоматизированное формирование цифровой ведомости объемов работ на основе цифровой информационной модели объекта капитального строительства непроизводственного назначения», направленный на обеспечение формирование «цифровой» ведомости объемов работ и сметной документации на основе ЦИМ ОКС. Кроме того, Константин Михайлик сообщил о планах по сокращению обязательных требований к строительству школ в рамках пилотного проекта «Гильотина 2.0 по направлению «Школа», который содержит задачи по разработке типовой проектной документации с применением ТИМ и направлен на исключение бумажного документооборота при реализации проекта.

Также в рамках второго дня Сибирской строительной недели замминистра ознакомился с процессом строительства кампуса мирового уровня Новосибирского Государственного Университета.

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