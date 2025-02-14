Алюминиевые решения включены в строительный каталог Москвы

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Источник:
Алюминиевая Ассоциация
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Продукция 17 компаний-участников Алюминиевой Ассоциации включена в Московский территориальный строительный каталог (МТСК). Каталог – открытый информационно-аналитический ресурс, содержащий информацию о новых эффективных строительных материалах, изделиях, оборудовании, технологиях и технических решениях для возможного применения на объектах Москвы, включая объекты городского заказа.

Инновационные алюминиевые решения применяются в Москве при строительстве современных жилых комплексов, бизнес-центров, сооружений некапитального строительства, а также в рамках реновации жилого фонда, дорожной, парковой и городской инфраструктуры. Перечень алюминиевой продукции, включенной в МТСК, содержит алюминиевые модульные и вентилируемые фасады, кабельно-проводниковую продукцию, дорожные ограждения, высокомачтовые осветительные установки и опоры наружного освещения, окна (включая окна из «теплого» профиля), двери, подоконники, витражи, профили для внешней и внутренней отделки зданий и др.

Продукция, включенная в каталог, соответствует нормативно-технической документации, стандартам и условиям, а также относится к инновационной и широко применяется на строительных площадках города. Это позволяет МТСК служить эффективным инструментом для органов исполнительной власти Москвы, подведомственных учреждений, проектных, строительных и других организаций, участвующих в проектах строительства столицы.

«Алюминиевые решения доказали свою эффективность и экологичность – не зря на долю строительства приходится более 25% от всего потребления металла. Отечественные предприятия выпускают продукцию, соответствующую мировому уровню и предлагают рынку конкурентоспособный отечественный продукт. Включение широкой номенклатуры алюминиевых решений в строительный каталог Москвы служит этому очередным доказательством», – сказала председатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская.

В МТСК включена продукция следующих участников Алюминиевой Ассоциации: ООО «ЮНИСТЕМ», АО «МКМ», ООО «Компания Металл Профиль», ООО «Камский кабель», ООО «МАСТТЕХ», ООО «ГРУППА АЛТ», ООО «АЛБЕС МЕТ», ООО «Агрисовгаз», ООО «КраМЗ», ООО «АЛЮТЕХ-М», АО «ТАТПРОФ», ООО «СК «Авангард», ООО «Техностайл», АО «РИФАР», ООО «СИАЛ», ООО «ФРИСТАЙЛ ТЕХНОЛОДЖИ», ООО «Алюмсилл».

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Алюминиевая Ассоциация
Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия (Алюминиевая Ассоциация) объединяет компании, производящие алюминий и продукцию на его основе. Деятельность Ассоциации направлена на создание оптимальных условий для развития алюминиевой промышленности и смежных с ней отраслей.
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