Борис Эбзеев оценил работу ключевых объектов «Воронежэнерго»

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» Борис Эбзеев в рамках рабочей поездки в Воронежскую область провел встречу с руководством филиала «Воронежэнерго», оценил работу Регионального ситуационно-аналитического центра (РСАЦ) и Центра управления сетями (ЦУС).

Глава энергокомпании отметил высокий уровень подготовки воронежских энергетиков, их профессионализм и оперативность в выполнении поставленных задач. Несмотря на особые условия работы и внешние вызовы, коллектив филиала обеспечивает стабильную и надежную работу электросетевого комплекса, в том числе в сезон высоких нагрузок 2024/2025 года.

Борис Эбзеев ознакомился с возможностями РСАЦ, в котором сосредоточены передовые технологии мониторинга и инструменты бизнес-анализа для работы с большими данными. Собственные разработки компании и отечественное программное обеспечение позволяют адаптировать возможности ситуационно-аналитического центра для нужд других отраслей, федеральных и региональных органов власти. В настоящее время РСАЦ готовит аналитические отчеты по заданию исполнительных органов власти Воронежского региона по более чем 10 категориям социальных, экономических и производственных направлений.

В ходе посещения ЦУС филиала «Воронежэнерго» обсуждались вопросы цифровизации управления сетями и внедрения интеллектуальных решений, направленных на повышение надежности электроснабжения. Воронежский ЦУС осуществляет централизованное технологическое управление режимами работы электрических сетей 0,4 –110 кВ Воронежа и области.