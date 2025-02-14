Дочерняя компания «Росэнергоатома» расширила свою сеть электрозарядных станций на Крымский полуостров

ООО «АтомЭнерго» (дочернее общество АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») открыло семь электрозарядных станций (ЭЗС) мощностью 150 кВт в городе-герое Севастополе. Теперь зарядить электромобиль можно на улицах Пляж Омега и Пожарова, Фиолентовском и Камышовом шоссе. «Быстрые» зарядные станции расположились как вблизи живописной набережной, так и в глубине города, обеспечив жителям и гостям Севастополя доступ к качественной зарядной инфраструктуре.

Новые станции поддерживают самые современные разъемы, подходящие большинству электромобилей. Для того, чтобы на них зарядиться, достаточно установить мобильное приложение «АтомЭнерго», а для решения возникших вопросов клиент может обратиться в круглосуточный корпоративный колл-центр.

«Проведя анализ данных, собранных за первые дни с момента запуска станций, мы уже можем отметить, что жители города заинтересованы в дальнейшем расширении сети ЭЗС на территории Крымского полуострова. Первостепенная задача “АтомЭнерго” – это предоставление пользователю удобного доступа к качественной электрозарядной инфраструктуре на территории всей страны, и мы активно работаем над достижением поставленной цели», – рассказал Валерий Маркелов, генеральный директор ООО «АтомЭнерго».

В настоящее время «Росэнергоатом» реализует масштабную программу по сооружению сети электрозаправочных станций. Уже сегодня в работе находятся более 160 «быстрых» ЭЗС, расположенных в 13 регионах страны. В первом квартале 2025 года общее количество электрозаправочных станций ООО «АтомЭнерго» увеличится до 255 единиц. К 2030 году запланировано создание сети, которая охватит не менее 25 % рынка электрозарядной инфраструктуры на территории РФ. Вся электроэнергия, потреблённая на ЭЗС «АтомЭнерго», покрывается сертификатом «Чистая Энергия Росатом», это гарантирует, что электромобили потребляют экологически чистую электроэнергию АЭС.

АО «Концерн «Росэнергоатом» (управляющая компания Электроэнергетического дивизиона «Росатома») – крупнейшая генерирующая компания страны и лидер в производстве «зелёной» электроэнергии. Она является отраслевым интегратором нового направления бизнеса «Роуминговый оператор зарядной инфраструктуры для электротранспорта». В состав «Росэнергоатома» на правах филиалов входят 11 действующих АЭС (35 энергоблоков суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт). Доля атомной генерации на сегодняшний день – около 19 % от всего объема выработки электроэнергии в стране. Реализацию нового направления бизнеса по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта компания осуществляет с 2022 года.

ООО «АтомЭнерго» – дочерняя компания АО «Концерн Росэнергоатом», владеющая и управляющая создаваемой сетью ЭЗС. В её задачи входит взаимодействие с партнерами, строительство и эксплуатация электрозарядных станций (покупка электроэнергии, обслуживание клиентов, учет), создание и развитие цифровой платформы управления ЭЗС, клиентских сервисов, продажа сопутствующих товаров и услуг. ООО «АтомЭнерго» располагает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями госкорпорации «Росатом», включая генерацию низкоуглеродной электроэнергии, IT-платформу управления ЭЗС, производство ЭЗС и компонентов, R&D центр. Данные компетенции обеспечивают полный цикл для создания и эксплуатации электрозарядной инфраструктуры. В целях ускоренного перехода транспорта на электротягу ООО «АтомЭнерго» с 2023 года создаёт сеть электрозарядной инфраструктуры.

ЭЗС – электрозарядная станция, элемент транспортной инфраструктуры, предоставляющий электроэнергию для зарядки аккумуляторного электротранспорта, такого как электромобили, электробусы, электроскутеры и т. д. «Быстрые» зарядные станции используют более высокую мощность (от 60 кВт) для быстрой зарядки аккумулятора. Зарядка автомобиля от неё осуществляется постоянным током и может занять около 30 минут.

Госкорпорация «Росатом», производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к «зелёной» экономике. Снижение негативного влияния на природу, сохранение и восполнение биоресурсов – все это приоритетные задачи российской атомной отрасли в области охраны окружающей среды. Атомщики уделяют большое внимание модернизации оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии, ежегодно направляется сотни миллионов рублей на мероприятия по охране окружающей среды.