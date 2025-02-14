Энергетики повысят надежность электроснабжения около 30 частных домов коттеджного поселка Архитекторов

Специалисты «Мособлэнерго» завершают работы по замене линии электропередачи для увеличения надежности электроснабжения к. п. Архитекторов в м.о Истра, в котором находится около 30 частных домов.

В ходе работ специалисты произвели демонтаж и установку 13 опор, а также заменили воздушную линию ВЛ-0,4 кВ протяженностью один километр и расположенную вдоль ул. Архитекторов. Данная ЛЭП запитана от трансформаторной подстанции ТП-172. Выполненные мероприятия позволят повысить надежность электроснабжения всего коттеджного поселка, а также создадут задел для технологического присоединения новых потребителей в дальнейшем.

Работы проводятся в рамках программы капитального ремонта.

Программа капитального ремонта «Мособлэнерго» реализуется ежегодно в каждом округе Подмосковья, где расположены сети компании. Силами работников филиалов компании и подрядных организаций выполняется ремонт кабельных и воздушных линий электропередачи, электрооборудования распределительных и трансформаторных подстанций, и расчистка охранных зон вдоль ЛЭП.