Незаконное размещение линий связи выявлено более чем на 40 тысячах опор «Россети Ленэнерго»
В 2024 году «Россети Ленэнерго» зафиксировали незаконное размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на 40 320 опорах ЛЭП, что свидетельствует о нарушении провайдерами Порядка недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи.
Деятельность недобросовестных организаций связи создает реальную угрозу для надежной работы энергообъектов, приводит к нарушению электроснабжения потребителей, затрудняет выполнение и увеличивает время проведения восстановительных работ на линиях электропередачи. Часто монтаж проводится неквалифицированным персоналом, не имеющим допусков по электробезопасности, с нарушениями правил эксплуатации электрических сетей. Последствия – электротравмы различной степени тяжести вплоть до летального исхода.
Компания вынуждена применять в отношении собственников нелегализованных объектов нормы гражданского, административного и уголовного законодательства. В частности, проводить претензионно-исковую работу по взысканию платы за пользование имуществом сетевой организации без оформления необходимых договорных отношений, а также демонтировать незаконный ВОЛС.
«Монтаж ВОЛС на опорах линий электропередачи - самый быстрый и наименее затратный способ строительства линий связи. «Россети Ленэнерго» успешно сотрудничают с компаниями-провайдерами и готовы оперативно рассмотреть заявку оператора связи на законный доступ к инфраструктуре компании, согласовать условия и сроки монтажа ВОЛС. Динамика показывает, что все больше операторов готовы выходить в легальное поле. Так, в соответствии с законодательством в 2023 году было подано 128 обращений на размещение, за 2024 год – уже 209», - отмечает заместитель генерального директора по цифровой трансформации и дополнительным услугам «Россети Ленэнерго» Денис Коньков.