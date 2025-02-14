Незаконное размещение линий связи выявлено более чем на 40 тысячах опор «Россети Ленэнерго»

В 2024 году «Россети Ленэнерго» зафиксировали незаконное размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на 40 320 опорах ЛЭП, что свидетельствует о нарушении провайдерами Порядка недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи.

Деятельность недобросовестных организаций связи создает реальную угрозу для надежной работы энергообъектов, приводит к нарушению электроснабжения потребителей, затрудняет выполнение и увеличивает время проведения восстановительных работ на линиях электропередачи. Часто монтаж проводится неквалифицированным персоналом, не имеющим допусков по электробезопасности, с нарушениями правил эксплуатации электрических сетей. Последствия – электротравмы различной степени тяжести вплоть до летального исхода.

Компания вынуждена применять в отношении собственников нелегализованных объектов нормы гражданского, административного и уголовного законодательства. В частности, проводить претензионно-исковую работу по взысканию платы за пользование имуществом сетевой организации без оформления необходимых договорных отношений, а также демонтировать незаконный ВОЛС.