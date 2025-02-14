«ЭЛ5-Энерго» опубликовало производственные показатели за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2024 года

3 часа назад
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Источник:
ЭЛ5-Энерго
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Выработка и полезный отпуск электроэнергии по итогам 2024 года увеличились более чем на 7% по сравнению с предыдущим годом, прежде всего под влиянием следующих факторов:

  • отпуск тепловых электростанций вырос более чем на 7% за счет высокой загрузки со стороны Системного оператора как парогазовых, так и паросиловых блоков компании, в особенности в летний период. Положительное влияние на динамику отпуска оказали высокие темпы роста экономики в целом и электропотребления в частности. Наиболее сильная положительная динамика отпуска, более чем на 16%, была показана на Невинномысской ГРЭС, где заметный рост потребления в ОЭС Юга и востребованности станции полностью компенсировали плановый останов одного из блоков в связи с проведением ремонтных работ на генерирующем оборудовании во 2-ом квартале. Дополнительно, сдерживающее влияние на рост выработки и полезного отпуска оказали плановые ремонты на Среднеуральской ГРЭС во 2-ом и Конаковской ГРЭС в 3-ем квартале.
  • отпуск ветряных электростанций увеличился более чем на 6% на фоне стабильной работы обеих станций. Азовская ВЭС продемонстрировала рост к прошлому году приблизительно на 4%, а Кольская ВЭС – на 8%.

 

Выработка электроэнергии

 

 

2024

 

 

 

2023

 

 

 

Δ г-к-г

 

 

 

4 кв.2024

 

Станция

 

ГВтч

 

% доля

 

 

 

ГВтч

 

% доля

 

 

 

%

 

 

 

ГВтч

 

Конаковская ГРЭС

 

7 431

 

31,3%

 

  

7 200

 

32,5%

 

  

3,2%

 

  

2 137

 

Невинномысская ГРЭС

 

8 188

 

34,5%

 

  

7 034

 

31,7%

 

  

16,4%

 

  

2 526

 

Среднеуральская ГРЭС

 

7 301

 

30,7%

 

  

7 160

 

32,3%

 

  

2,0%

 

  

2 071

 

Азовская ВЭС

 

288

 

1,2%

 

  

277

 

1,2%

 

  

3,9%

 

  

74

 

Кольская ВЭС

 

539

 

2,3%

 

  

497

 

2,2%

 

  

8,4%

 

  

141

 

ЭЛ5-Энерго

 

23 747

 

100,0%

 

 

 

 

22 167

 

100,0%

 

  

7,1%

 

  

6 948

 
                       

 

Полезный отпуск электроэнергии

 

 

2024

 

 

 

2023

 

 

 

Δ г-к-г

 

 

 

4 кв.2024

 

Станция

 

ГВтч

 

% доля

 

 

 

ГВтч

 

% доля

 

 

 

%

 

 

 

ГВтч

 

Конаковская ГРЭС

 

7 128

 

31,6%

 

  

6 887

 

32,7%

 

  

3,5%

 

  

2 048

 

Невинномысская ГРЭС

 

7 759

 

34,4%

 

  

6 660

 

31,7%

 

  

16,5%

 

  

2 402

 

Среднеуральская ГРЭС

 

6 899

 

30,6%

 

  

6 759

 

32,1%

 

  

2,1%

 

  

1 955

 

Азовская ВЭС

 

272

 

1,2%

 

  

262

 

1,2%

 

  

3,8%

 

  

70

 

Кольская ВЭС

 

506

 

2,2%

 

  

469

 

2,2%

 

  

8,0%

 

  

133

 

ЭЛ5-Энерго

 

22 564

 

100,0%

 

  

21 038

 

100,0%

 

  

7,3%

 

  

6 608

 

Продажи тепла увеличились почти на 8%, во многом за счет внутренних усилий компании, а также под воздействием климатического фактора (более низкие температуры в зимний и весенний период в регионах присутствия компании по сравнению с предыдущим годом). Основной рост продажи тепловой энергии показала Невинномысская ГРЭС (+16%), Среднеуральская ГРЭС продемонстрировала незначительный рост (+3%), в то время как Конаковская ГРЭС показала небольшое снижение (-2%).

 

Продажи тепла

 

 

2024

 

 

 

2023

 

 

 

Δ г-к-г

 

 

 

4 кв.2024

 

Станция

 

тыс. Гкал

 

% доля

 

 

 

тыс. Гкал

 

% доля

 

 

 

%

 

 

 

тыс. Гкал

 

 

Конаковская ГРЭС

 

192

 

4,6%

 

 

 

197

 

5,1%

 

 

 

-2,4%

 

 

 

58

 

 

Невинномысская ГРЭС

 

1 774

 

42,5%

 

 

 

1 533

 

39,5%

 

 

 

15,7%

 

 

 

541

 

 

Среднеуральская ГРЭС

 

2 210

 

52,9%

 

 

 

2 151

 

55,4%

 

 

 

2,8%

 

 

 

737

 

 

ЭЛ5-Энерго

 

4 176

 

100,0%

 

 

 

3 881

 

100,0%

 

 

 

7,6%

 

 

 

1 337

 

 
                                 

 

ПАО «ЭЛ5-Энерго» – российская генерирующая компания, входит в Группу «ЛУКОЙЛ». Электростанциями ПАО «ЭЛ5-Энерго» являются три газовые станции – Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также две ветроэлектростанции – Азовская ВЭС и Кольская ВЭС. Общая установленная электрическая мощность Общества составляет 5 962 МВт, тепловая мощность – 1 822 Гкал/ч. Акции ПАО «ЭЛ5-Энерго» включены в котировальный список первого уровня ПАО «Московская биржа».

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