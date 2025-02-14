«ЭЛ5-Энерго» опубликовало производственные показатели за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2024 года
Выработка и полезный отпуск электроэнергии по итогам 2024 года увеличились более чем на 7% по сравнению с предыдущим годом, прежде всего под влиянием следующих факторов:
- отпуск тепловых электростанций вырос более чем на 7% за счет высокой загрузки со стороны Системного оператора как парогазовых, так и паросиловых блоков компании, в особенности в летний период. Положительное влияние на динамику отпуска оказали высокие темпы роста экономики в целом и электропотребления в частности. Наиболее сильная положительная динамика отпуска, более чем на 16%, была показана на Невинномысской ГРЭС, где заметный рост потребления в ОЭС Юга и востребованности станции полностью компенсировали плановый останов одного из блоков в связи с проведением ремонтных работ на генерирующем оборудовании во 2-ом квартале. Дополнительно, сдерживающее влияние на рост выработки и полезного отпуска оказали плановые ремонты на Среднеуральской ГРЭС во 2-ом и Конаковской ГРЭС в 3-ем квартале.
- отпуск ветряных электростанций увеличился более чем на 6% на фоне стабильной работы обеих станций. Азовская ВЭС продемонстрировала рост к прошлому году приблизительно на 4%, а Кольская ВЭС – на 8%.
Выработка электроэнергии
|
|
2024
|
|
2023
|
|
Δ г-к-г
|
|
4 кв.2024
|
Станция
|
ГВтч
|
% доля
|
|
ГВтч
|
% доля
|
|
%
|
|
ГВтч
|
Конаковская ГРЭС
|
7 431
|
31,3%
|
7 200
|
32,5%
|
3,2%
|
2 137
|
Невинномысская ГРЭС
|
8 188
|
34,5%
|
7 034
|
31,7%
|
16,4%
|
2 526
|
Среднеуральская ГРЭС
|
7 301
|
30,7%
|
7 160
|
32,3%
|
2,0%
|
2 071
|
Азовская ВЭС
|
288
|
1,2%
|
277
|
1,2%
|
3,9%
|
74
|
Кольская ВЭС
|
539
|
2,3%
|
497
|
2,2%
|
8,4%
|
141
|
ЭЛ5-Энерго
|
23 747
|
100,0%
|
|
22 167
|
100,0%
|
7,1%
|
6 948
Полезный отпуск электроэнергии
|
|
2024
|
|
2023
|
|
Δ г-к-г
|
|
4 кв.2024
|
Станция
|
ГВтч
|
% доля
|
|
ГВтч
|
% доля
|
|
%
|
|
ГВтч
|
Конаковская ГРЭС
|
7 128
|
31,6%
|
6 887
|
32,7%
|
3,5%
|
2 048
|
Невинномысская ГРЭС
|
7 759
|
34,4%
|
6 660
|
31,7%
|
16,5%
|
2 402
|
Среднеуральская ГРЭС
|
6 899
|
30,6%
|
6 759
|
32,1%
|
2,1%
|
1 955
|
Азовская ВЭС
|
272
|
1,2%
|
262
|
1,2%
|
3,8%
|
70
|
Кольская ВЭС
|
506
|
2,2%
|
469
|
2,2%
|
8,0%
|
133
|
ЭЛ5-Энерго
|
22 564
|
100,0%
|
21 038
|
100,0%
|
7,3%
|
6 608
Продажи тепла увеличились почти на 8%, во многом за счет внутренних усилий компании, а также под воздействием климатического фактора (более низкие температуры в зимний и весенний период в регионах присутствия компании по сравнению с предыдущим годом). Основной рост продажи тепловой энергии показала Невинномысская ГРЭС (+16%), Среднеуральская ГРЭС продемонстрировала незначительный рост (+3%), в то время как Конаковская ГРЭС показала небольшое снижение (-2%).
Продажи тепла
|
|
2024
|
|
2023
|
|
Δ г-к-г
|
|
4 кв.2024
|
Станция
|
тыс. Гкал
|
% доля
|
|
тыс. Гкал
|
% доля
|
|
%
|
|
тыс. Гкал
|
|
Конаковская ГРЭС
|
192
|
4,6%
|
|
197
|
5,1%
|
|
-2,4%
|
|
58
|
|
Невинномысская ГРЭС
|
1 774
|
42,5%
|
|
1 533
|
39,5%
|
|
15,7%
|
|
541
|
|
Среднеуральская ГРЭС
|
2 210
|
52,9%
|
|
2 151
|
55,4%
|
|
2,8%
|
|
737
|
|
ЭЛ5-Энерго
|
4 176
|
100,0%
|
|
3 881
|
100,0%
|
|
7,6%
|
|
1 337
|
ПАО «ЭЛ5-Энерго» – российская генерирующая компания, входит в Группу «ЛУКОЙЛ». Электростанциями ПАО «ЭЛ5-Энерго» являются три газовые станции – Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также две ветроэлектростанции – Азовская ВЭС и Кольская ВЭС. Общая установленная электрическая мощность Общества составляет 5 962 МВт, тепловая мощность – 1 822 Гкал/ч. Акции ПАО «ЭЛ5-Энерго» включены в котировальный список первого уровня ПАО «Московская биржа».