«ЭЛ5-Энерго» опубликовало производственные показатели за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2024 года

Выработка и полезный отпуск электроэнергии по итогам 2024 года увеличились более чем на 7% по сравнению с предыдущим годом, прежде всего под влиянием следующих факторов:

отпуск тепловых электростанций вырос более чем на 7% за счет высокой загрузки со стороны Системного оператора как парогазовых, так и паросиловых блоков компании, в особенности в летний период. Положительное влияние на динамику отпуска оказали высокие темпы роста экономики в целом и электропотребления в частности. Наиболее сильная положительная динамика отпуска, более чем на 16%, была показана на Невинномысской ГРЭС, где заметный рост потребления в ОЭС Юга и востребованности станции полностью компенсировали плановый останов одного из блоков в связи с проведением ремонтных работ на генерирующем оборудовании во 2-ом квартале. Дополнительно, сдерживающее влияние на рост выработки и полезного отпуска оказали плановые ремонты на Среднеуральской ГРЭС во 2-ом и Конаковской ГРЭС в 3-ем квартале.

отпуск ветряных электростанций увеличился более чем на 6% на фоне стабильной работы обеих станций. Азовская ВЭС продемонстрировала рост к прошлому году приблизительно на 4%, а Кольская ВЭС – на 8%.

Выработка электроэнергии

2024 2023 Δ г-к-г 4 кв.2024 Станция ГВтч % доля ГВтч % доля % ГВтч Конаковская ГРЭС 7 431 31,3% 7 200 32,5% 3,2% 2 137 Невинномысская ГРЭС 8 188 34,5% 7 034 31,7% 16,4% 2 526 Среднеуральская ГРЭС 7 301 30,7% 7 160 32,3% 2,0% 2 071 Азовская ВЭС 288 1,2% 277 1,2% 3,9% 74 Кольская ВЭС 539 2,3% 497 2,2% 8,4% 141 ЭЛ5-Энерго 23 747 100,0% 22 167 100,0% 7,1% 6 948

Полезный отпуск электроэнергии

2024 2023 Δ г-к-г 4 кв.2024 Станция ГВтч % доля ГВтч % доля % ГВтч Конаковская ГРЭС 7 128 31,6% 6 887 32,7% 3,5% 2 048 Невинномысская ГРЭС 7 759 34,4% 6 660 31,7% 16,5% 2 402 Среднеуральская ГРЭС 6 899 30,6% 6 759 32,1% 2,1% 1 955 Азовская ВЭС 272 1,2% 262 1,2% 3,8% 70 Кольская ВЭС 506 2,2% 469 2,2% 8,0% 133 ЭЛ5-Энерго 22 564 100,0% 21 038 100,0% 7,3% 6 608

Продажи тепла увеличились почти на 8%, во многом за счет внутренних усилий компании, а также под воздействием климатического фактора (более низкие температуры в зимний и весенний период в регионах присутствия компании по сравнению с предыдущим годом). Основной рост продажи тепловой энергии показала Невинномысская ГРЭС (+16%), Среднеуральская ГРЭС продемонстрировала незначительный рост (+3%), в то время как Конаковская ГРЭС показала небольшое снижение (-2%).

Продажи тепла

2024 2023 Δ г-к-г 4 кв.2024 Станция тыс. Гкал % доля тыс. Гкал % доля % тыс. Гкал Конаковская ГРЭС 192 4,6% 197 5,1% -2,4% 58 Невинномысская ГРЭС 1 774 42,5% 1 533 39,5% 15,7% 541 Среднеуральская ГРЭС 2 210 52,9% 2 151 55,4% 2,8% 737 ЭЛ5-Энерго 4 176 100,0% 3 881 100,0% 7,6% 1 337

ПАО «ЭЛ5-Энерго» – российская генерирующая компания, входит в Группу «ЛУКОЙЛ». Электростанциями ПАО «ЭЛ5-Энерго» являются три газовые станции – Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также две ветроэлектростанции – Азовская ВЭС и Кольская ВЭС. Общая установленная электрическая мощность Общества составляет 5 962 МВт, тепловая мощность – 1 822 Гкал/ч. Акции ПАО «ЭЛ5-Энерго» включены в котировальный список первого уровня ПАО «Московская биржа».