Суммарная установленная мощность электростанций ОЭС Урала выросла по итогам 2024 года

В Объединенной энергосистеме Урала по итогам 2024 года суммарная установленная мощность электростанций увеличилась, потребление электроэнергии зафиксировано на уровне показателей 2023 года.

Суммарная установленная мощность электростанций ОЭС Урала в 2024 году выросла на 332,636 МВт и составила на 01.01.2025 53 650,245 МВт, с учетом вывода из эксплуатации 19,218 МВт устаревшей генерации.

«Прирост установленной мощности электростанций энергообъединения обусловлен вводом нового генерирующего оборудования суммарной мощностью 278,9 МВт и увеличением установленной мощности действующего оборудования на 78,90 МВт за счет его перемаркировки. В частности, введены в эксплуатацию ТГ-9 Пермской ТЭЦ-9 (124,9 МВт), ТГ-4 Ижевской ТЭЦ-2 (124,9 МВт), Артинская СЭС (15 МВт), Чекмашская СЭС (18 МВт)», – подчеркнул генеральный директор Филиала АО «Системный оператор ЕЭС» ОДУ Урала Владимир Павлов.

В структуре установленной мощности доля ТЭС на 01.01.2025 составила 92,63 % или 49 698,42 МВт. Установленная мощность Белоярской АЭС, единственной атомной станции в ОЭС Урала, – 1 485 МВт или 2,77 %. Установленная мощность гидроэлектростанций ГЭС – 1 948,395 МВт, или 3,63 %. Установленная мощность СЭС и ВЭС суммарно – 518,43 МВт или 0,97 %.

Потребление электроэнергии в ОЭС Урала зафиксировано на уровне показателя 2023 года. Потребление электроэнергии составило в 2024 году составило 263,3 млрд кВт•ч, выработка электроэнергии – 269,5 млрд кВт•ч, что соответствует уровню 2023 года.

Новый максимум потребления мощности периода экстремально высоких температур (далее – ПЭВТ) ОЭС Урала 29 582 МВт зафиксирован 14 июня 2024 года, что на 260 МВт выше максимума 2023 года.

Кроме того, значения новых максимумов потребления мощности ПЭВТ установлены в трех территориальных энергосистемах ОЭС Урала. Так, в энергосистеме Пермского края новый максимум потребления мощности ПЭВТ, зафиксированный 14 июня, превысил свое предыдущее значение на 110 МВт и составил 2 850 МВт. В энергосистеме Кировской области новый максимум зафиксирован 5 июля и составил 948 МВт, превысив предыдущий показатель на 22 МВт. В этот же день в энергосистеме Удмуртской Республики новый максимум потребления мощности составил 1 252 МВт, что выше показателя 2023 года на 1 МВт.

Согласно прогнозным расчетам Системного оператора, в 2025 году в ОЭС Урала ожидается рост потребления электроэнергии.