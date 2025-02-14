В Форуме будущих технологий примут участие ведущие ученые и отраслевые лидеры

2 часа назад
222
Время чтения ≈ 17 минут
Источник:
ДИиПП
Авторы и источники / Правообладателям

Форум будущих технологий, который состоится 20–21 февраля в Москве, соберет ведущих российских и зарубежных ученых, лидеров отрасли, технологических предпринимателей и экспертов. Участники Форума обсудят ключевые вопросы и перспективы развития индустрии новых материалов и химии, важнейшие инновационные направления и инвестиционно-привлекательные проекты. На выставке технологических достижений крупнейшие российские корпорации, наукоемкие предприятия и научные организации представят передовые разработки.

«Форум будущих технологий нацелен на обсуждение и выработку решений по обеспечению инновационного развития отрасли новых материалов и химии. Участие в мероприятии примут поставщики, производители, эксперты, ученые. В фокусе дискуссий на площадке Форума окажутся технологические и научные приоритеты индустрии, инвестиции в текущие проекты и расширение производств, подготовка кадров, совершенствование регулирования и другие важнейшие аспекты», – прокомментировал первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, сопредседатель Оргкомитета Форума будущих технологий Денис Мантуров.

В Форуме примут участие помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

«Для развития ключевых отраслей экономики важен эффективный диалог науки, бизнеса и государства. Форум будущих технологий уже три года подряд демонстрирует успешные результаты такого взаимодействия. Это прорывные технологии и проекты в разных сферах, которые призваны обеспечить технологическое лидерство России – национальной цели, поставленной Президентом Владимиром Путиным. Форум дает также возможность обсудить с представителями отрасли применение инструментов научно-технологического развития и меры поддержки ученых», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, сопредседатель Оргкомитета Форума будущих технологий Дмитрий Чернышенко.

Участниками дискуссий станут ведущие представители российской науки в области химии и материаловедения: заведующий лабораторией Института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН Валентин Анаников; заведующий кафедрой электрохимии МГУ имени М.В. Ломоносова Евгений Антипов; генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов; председатель совета, президент Ассоциации государственных научных центров «Наука» Евгений Каблов; профессор Центра системного проектирования Сколтеха Александр Корсунский; председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков; руководитель лаборатории дизайна материалов Сколтеха, председатель научного комитета премии в области будущих технологий «Вызов» Артем Оганов; руководитель группы реализации научных проектов АО «Росатом Наука» Владислав Парфенов; представители НИУ ВШЭ, Университета ИТМО, НИТУ МИСИС, НИЦ «Курчатовский институт», НИЯУ «МИФИ», Физического института имени П.Н. Лебедева РАН и других научно-исследовательских организаций.

«Технологический суверенитет – национальную цель Российской Федерации – может обеспечить только инновационная экономика, в которой существует постоянный процесс разработки и внедрения прорывных технологий в производство во всех отраслях. Новые материалы и химия служат базой для существенной части индустрий, и инновационное развитие этой отрасли обеспечивает лидерство в других отраслях промышленности. Ученые и эксперты в ходе Форума будущих технологий обсудят механизмы поддержки индустрии новых материалов, что в конечном итоге позволит поддерживать инновационное развитие всей экономики и стимулировать внутреннее потребление высокотехнологичной продукции», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Форума будущих технологий Антон Кобяков.

Крупнейшие российские корпорации, развивающие инновационные направления, представят на Форуме свои разработки и организуют дискуссии по наиболее перспективным направлениям развития корпоративной науки и инноваций. В рамках деловых сессий выступят заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс; директор центра AI для науки ПАО «Сбербанк» Алексей Шпильман; вице-президент по инновациям ГМК «Норильский никель» Виталий Бусько; директор по исследованиям и разработкам ООО «Сибур» Сергей Тутов; директор бизнес-направления «Специальная химия» АО «ТВЭЛ» Михаил Метелкин; исполнительный директор Ассоциации развития аддитивных технологий Ольга Оспенникова; заместитель председателя правления по приоритетным направлениям технологического развития, главный управляющий директор Фонда «Сколково» Кирилл Каем; заместитель генерального директора АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Михаил Бакрадзе; главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач и другие.

«Форум будущих технологий представляет собой ключевую платформу для обсуждения перспективных отраслей промышленности, дает возможность находить ответы на вопросы, стоящие перед государством. В текущем году мы планируем обсудить с научным сообществом производство и потенциальное расширение использования новых материалов. На стенде Правительства Москвы будут представлены передовые технологии и конечные продукты, которые уже производятся в столице», – прокомментировал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

В сессиях, посвященных популяризации науки и роли ученого в развитии мотивации к научной деятельности у молодежи, выступят режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов, писатель, автор сообщества «Химия – просто» Александр Иванов, писатель, сценарист Александр Цыпкин. В дискуссиях ФБТ примет участие футуролог, сооснователь венчурного фонда Orbita Capital Partners, представитель Singularity University Евгений Кузнецов.

Полная информация о программе и спикерах Форума размещена на официальном сайте: future-forum.tech

 

Форум будущих технологий – флагманское событие, на котором ведущие исследователи, лидеры производства представляют наукоемкие технологии, инновационные научные разработки и реализованные проекты, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.

Форум проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием Президента Российской Федерации. Мероприятие проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, оператором выступает Фонд Росконгресс.

В 2023 году ФБТ был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году был сфокусирован на будущем медицины. В 2025 году Форум посвящен новым материалам и химии.

В 2025 году Форум проводится при поддержке Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторами Форума выступают Газпромбанк, Правительство Москвы, госкорпорация «Росатом». Генеральный партнер – Сбер, стратегический партнер – ПАО «Россети», стратегический научный партнер – НИЦ «Курчатовский институт».

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи, видео, клипы, фотогалереи и крупные релизы портала в привычной соцсети!

RusCable Вконтакте
Конференция «CIM в России и мире»: 5 лет – полет нормальный!
10 февр. 2025, 15:45
1137
В Сочи завершилась V международная научно-техническая конференция «CIM в России и мире — 2025», посвященная гармонизации информационного обмена в электроэнергетике на базе стандартов Общей модели данных (Common information model, CIM). Очное участие в форуме приняли более 180 профессионалов — профильные специалисты из кру...
Продолжается прием заявок на участие в wire 2025
10 февр. 2025, 11:45
954
Продолжается приём заявок на участие в Международной выставке оборудования для производства и обработки проволоки, кабеля и метизов WIRE, которая пройдет с 3 по 5 июня 2025 года на площадке ВЦ «Тимирязев Центр» в альянсе с выставками «Литмаш», «Металлургия», «Трубы» и «Металлоконструкции». WIRE – современная платформа для бизнеса...
Конференция «CIM в России и мире – 2025» проходит уже в пятый раз
06 февр. 2025, 13:15
1649
В Сочи стартовала V ежегодная научно-техническая конференция «CIM в России и мире», организованная Системным оператором при поддержке Минэнерго России. Работу конференции, посвященной гармонизации информационного обмена в электроэнергетике на базе стандартов Общей модели данных (Common information model) открыл заместитель Министра энергетики РФ Эдуард Шереметцев, который обозначил...
Опыт моделирования энергосистем и энергообъектов – в центре внимания участников международной конференции «CIM в России и мире–2025»
05 февр. 2025, 13:15
1904
6 февраля в Сочи откроется пятая международная научно-техническая конференции «CIM в России и мире – 2025», посвященная гармонизации информационного обмена в электроэнергетике на базе стандартов Общей модели данных (Common information model, CIM). Организатором мероприятия выступает Системный оператор при поддержке Министерства энергетики РФ. В числе участников конференции пре...
Открытые дебаты «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК = ЧЕСТНЫЙ РЫНОК: МИФ или РЕАЛЬНОСТЬ»
04 февр. 2025, 09:15
2012
5 февраля с 11:00 до 13:00 Москва, МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 3, Зал 14, Конференц-зал А. Участвуют две команды: Команда «РЕАЛЬНОСТЬ», отстаивающая позицию, что «ЧЗ» - эффективный инструмент противодействия незаконному обороту промышленной продукции. Команда «МИФ», отстаивающая позицию, что «ЧЗ» - это дополнительная нагрузка...
Завершается регистрация на конференцию «CIM в России и мире–2025»
27 янв. 2025, 18:00
3247
Остается несколько дней до завершения приема заявок на участие в V ежегодной конференции «CIM в России и мире», посвященной унификации информационного обмена в электроэнергетике на базе стандартов Общей информационной модели. Число зарегистрированных участников достигло 160 человек. При этом количество мест ограничено – запланированная организаторами конференции квота составл...
Продолжается регистрация на VIII Всероссийскую олимпиаду школьников Группы «Россети»
17 янв. 2025, 17:30
7023
Заявки принимаются от учащихся 9–11 классов средних общеобразовательных школ, а также студентов колледжей и лицеев. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. Олимпиада стартует 7 февраля 2025 года. Соревнования проходят дистанционно. На первом этапе предусмотрены задания по математике, физике и информатике. На втором – кейсы, где нужно проявить креативность и нестандартно...
Опубликована программа международной конференции «CIM в России и мире – 2025»
15 янв. 2025, 12:00
7283
Завершается прием заявок на участие в Vмеждународной научно-технической конференции «CIM в России и мире». Регистрация на мероприятие доступна до 31 января включительно на сайте Системного оператора. Ежегодная профессиональная конференция «CIM в России и мире», посвященная унификации информационного обмена в электроэнергетике на базе стандартов Общей информационной моде...
Сформирован тематический план деловой программы выставки Cabex-2025
14 янв. 2025, 12:00
35000
Деловые мероприятия Cabex будут проходить в течение всех трех дней работы выставки, с 18 по 20 марта. В программе наряду с традиционной тематикой, разработанной с учетом текущей ситуации и приоритетных задач, стоящих перед отраслью, будут рассмотрены глобальные тренды развития перспективных сегментов применения новых кабельных технологий (энергетики, строительства, транспорта, цифровых сервисов, р...
Фонд Росконгресс представил итоговый аналитический доклад РЭН-2024
24 дек. 2024, 16:30
10492
Фонд Росконгресс представил итоговый аналитический доклад по результатам VII Международного форума «Российская энергетическая неделя», прошедшего с 26 по 28 сентября 2024 года в Москве. Документ освещает ключевые аспекты и тенденции глобальной энергетической отрасли, которые обсуждались на площадке Форума, и подчеркивает значимость российской энергетики в мировом контексте. «...
Александр Новак провёл первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению международного форума «Российская энергетическая неделя»
23 дек. 2024, 11:00
10505
Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению международного форума «Российская энергетическая неделя». В мероприятии приняли участие представители федеральных органов власти, энергетических компаний и отраслевых сообществ. Открывая заседание, Александр Новак отметил содержат...
В Минэнерго России подведены итоги Всероссийского конкурса фотографии «Светлая профессия»
20 дек. 2024, 11:59
11019
В Минэнерго России перед началом итогового заседания Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике РФ (ЭСПК) подвели итоги Всероссийского конкурса фотографии в электроэнергетической отрасли «Светлая профессия». Конкурс в течение 2024 года провели Ассоциация «ЭРА России», ЭСПК и Центр развития коммуникаций ТЭК при поддержке Министерства энергетики РФ. Мероп...
Итоговый аналитический доклад ВЭФ-2024
16 дек. 2024, 13:15
10019
В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 9 ноября 2024 года по итогам работы Восточного экономического Форума-2024, Фонд Росконгресс подготовил аналитический доклад*, посвященный результатам проведения мероприятия 3-6 сентября во Владивостоке. Этот доклад является результатом масштабной аналитической работы, проведенной экспертами Фонда, и представляет собой исчерпывающее...
КРДВ представила меры господдержки энергетики на изолированных и труднодоступных территориях на Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее»
13 дек. 2024, 10:15
9585
На ежегодном XIV Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» имени А. Н. Чилингарова в Санкт-Петербурге состоялась презентация экспертно-аналитического доклада «Локальная энергетика: условия развития рынка», подготовленного в рамках совместной работы Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и АНО «Центр «Энерджинет». В документе сформу...
В Москве завершилась международная выставка-форум «Электроника России»
12 дек. 2024, 10:59
9930
Масштабное российское мероприятие в сфере электроники прошло в «Крокус Экспо» с 26 по 28 ноября. В нем приняли участие более 150 российских производителей, представители профильных ведомств и отраслевых консорциумов. За три дня выставку-форум посетили более 4600 специалистов. Организатором мероприятия выступила российская выставочная компания MVK при официальной поддержке Минпромторга...
Комплектные распределительные устройства «Росатома» признаны лучшими в конкурсе «Цифровая энергия»
09 дек. 2024, 15:00
10462
АО «Росатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ», управляющая компания дивизиона «АСУ ТП и Электротехника» госкорпорации «Росатом») было отмечено в конкурсе прорывных проектов в сфере электросетевого комплекса «Цифровая энергия» за комплектные распределительные устройства (КРУ) среднего напряжения. Проект одержал победу в...
Фотоэлектрические модули Хевел – в числе «100 лучших товаров России»
09 дек. 2024, 14:45
10496
По итогам Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»  - продукция новочебоксарского завода «Хевел» - двухсторонний фотоэлектрический модуль из 144 полуячеек мощностью 455 Вт отмечен дипломом лауреата в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Церемония награждения прошла в Чебоксарах 6 декабря с участием Главы Чув...
Представители НТЦ ЕЭС приняли участие в Международном форуме «Электрические сети – 2024»
05 дек. 2024, 13:15
10894
Представители НТЦ ЕЭС приняли участие в Международном форуме «Электрические сети – 2024», который состоялся в Москве 3–5 декабря и объединил тысячи специалистов электроэнергетической и электротехнической отраслей, научных экспертов, представителей органов государственной власти, специалистов проектного и строительного направлений. В деловой программе этого года НТЦ ЕЭС в...
Федор Опадчий: Мы стоим на пороге системного развития электроэнергетики
04 дек. 2024, 17:15
11287
3 декабря на пленарной сессии Международного форума «Электрические сети» (МФЭС–2024) в Москве Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий рассказал о приоритетных задачах по развитию энергосистемы России в перспективе до 2042 года. В главном событии деловой программы форума также приняли участие председатель Комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов, заме...
Премия «Цифровая энергия» назвала лучшие цифровые проекты в электроэнергетическом комплексе
04 дек. 2024, 16:45
11224
В рамках Международного форума «Электрические сети», который проходит в эти дни в Крокус-Экспо, состоялась церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса «Цифровая энергия». Соискатели наград – российские компании, создающие новые технологии или проекты, связанные с развитием электросетевого комплекса страны. В жюри конкурса вошли представители Минэнерго Росс...