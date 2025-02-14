В Форуме будущих технологий примут участие ведущие ученые и отраслевые лидеры

Форум будущих технологий, который состоится 20–21 февраля в Москве, соберет ведущих российских и зарубежных ученых, лидеров отрасли, технологических предпринимателей и экспертов. Участники Форума обсудят ключевые вопросы и перспективы развития индустрии новых материалов и химии, важнейшие инновационные направления и инвестиционно-привлекательные проекты. На выставке технологических достижений крупнейшие российские корпорации, наукоемкие предприятия и научные организации представят передовые разработки.

«Форум будущих технологий нацелен на обсуждение и выработку решений по обеспечению инновационного развития отрасли новых материалов и химии. Участие в мероприятии примут поставщики, производители, эксперты, ученые. В фокусе дискуссий на площадке Форума окажутся технологические и научные приоритеты индустрии, инвестиции в текущие проекты и расширение производств, подготовка кадров, совершенствование регулирования и другие важнейшие аспекты», – прокомментировал первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, сопредседатель Оргкомитета Форума будущих технологий Денис Мантуров.

В Форуме примут участие помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

«Для развития ключевых отраслей экономики важен эффективный диалог науки, бизнеса и государства. Форум будущих технологий уже три года подряд демонстрирует успешные результаты такого взаимодействия. Это прорывные технологии и проекты в разных сферах, которые призваны обеспечить технологическое лидерство России – национальной цели, поставленной Президентом Владимиром Путиным. Форум дает также возможность обсудить с представителями отрасли применение инструментов научно-технологического развития и меры поддержки ученых», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, сопредседатель Оргкомитета Форума будущих технологий Дмитрий Чернышенко.

Участниками дискуссий станут ведущие представители российской науки в области химии и материаловедения: заведующий лабораторией Института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН Валентин Анаников; заведующий кафедрой электрохимии МГУ имени М.В. Ломоносова Евгений Антипов; генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов; председатель совета, президент Ассоциации государственных научных центров «Наука» Евгений Каблов; профессор Центра системного проектирования Сколтеха Александр Корсунский; председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков; руководитель лаборатории дизайна материалов Сколтеха, председатель научного комитета премии в области будущих технологий «Вызов» Артем Оганов; руководитель группы реализации научных проектов АО «Росатом Наука» Владислав Парфенов; представители НИУ ВШЭ, Университета ИТМО, НИТУ МИСИС, НИЦ «Курчатовский институт», НИЯУ «МИФИ», Физического института имени П.Н. Лебедева РАН и других научно-исследовательских организаций.

«Технологический суверенитет – национальную цель Российской Федерации – может обеспечить только инновационная экономика, в которой существует постоянный процесс разработки и внедрения прорывных технологий в производство во всех отраслях. Новые материалы и химия служат базой для существенной части индустрий, и инновационное развитие этой отрасли обеспечивает лидерство в других отраслях промышленности. Ученые и эксперты в ходе Форума будущих технологий обсудят механизмы поддержки индустрии новых материалов, что в конечном итоге позволит поддерживать инновационное развитие всей экономики и стимулировать внутреннее потребление высокотехнологичной продукции», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Форума будущих технологий Антон Кобяков.

Крупнейшие российские корпорации, развивающие инновационные направления, представят на Форуме свои разработки и организуют дискуссии по наиболее перспективным направлениям развития корпоративной науки и инноваций. В рамках деловых сессий выступят заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс; директор центра AI для науки ПАО «Сбербанк» Алексей Шпильман; вице-президент по инновациям ГМК «Норильский никель» Виталий Бусько; директор по исследованиям и разработкам ООО «Сибур» Сергей Тутов; директор бизнес-направления «Специальная химия» АО «ТВЭЛ» Михаил Метелкин; исполнительный директор Ассоциации развития аддитивных технологий Ольга Оспенникова; заместитель председателя правления по приоритетным направлениям технологического развития, главный управляющий директор Фонда «Сколково» Кирилл Каем; заместитель генерального директора АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Михаил Бакрадзе; главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач и другие.

«Форум будущих технологий представляет собой ключевую платформу для обсуждения перспективных отраслей промышленности, дает возможность находить ответы на вопросы, стоящие перед государством. В текущем году мы планируем обсудить с научным сообществом производство и потенциальное расширение использования новых материалов. На стенде Правительства Москвы будут представлены передовые технологии и конечные продукты, которые уже производятся в столице», – прокомментировал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

В сессиях, посвященных популяризации науки и роли ученого в развитии мотивации к научной деятельности у молодежи, выступят режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов, писатель, автор сообщества «Химия – просто» Александр Иванов, писатель, сценарист Александр Цыпкин. В дискуссиях ФБТ примет участие футуролог, сооснователь венчурного фонда Orbita Capital Partners, представитель Singularity University Евгений Кузнецов.

Полная информация о программе и спикерах Форума размещена на официальном сайте: future-forum.tech

Форум будущих технологий – флагманское событие, на котором ведущие исследователи, лидеры производства представляют наукоемкие технологии, инновационные научные разработки и реализованные проекты, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.

Форум проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием Президента Российской Федерации. Мероприятие проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, оператором выступает Фонд Росконгресс.

В 2023 году ФБТ был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году был сфокусирован на будущем медицины. В 2025 году Форум посвящен новым материалам и химии.

В 2025 году Форум проводится при поддержке Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторами Форума выступают Газпромбанк, Правительство Москвы, госкорпорация «Росатом». Генеральный партнер – Сбер, стратегический партнер – ПАО «Россети», стратегический научный партнер – НИЦ «Курчатовский институт».