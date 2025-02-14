ДРСК обеспечила подключение к электроснабжению первой очереди жилого комплекса «DNS Сити» во Владивостоке

Дальневосточная распределительная сетевая компания (АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) успешно подключила первую очередь жилого комплекса «DNS Сити» к своим сетям и активно продолжает строительство ключевого энергообъекта для этого масштабного проекта – подстанции 110/35/6 кВ «Прохладная».



Энергетики АО «ДРСК» установили 5 трансформаторных подстанций (ТП) и проложили 5,4 км кабеля, что позволило обеспечить подключение домов первой очереди жилого комплекса «DNS Сити» к электросетям.



На ключевом энергообъекте проекта — подстанции 110/35/6 кВ «Прохладная» — завершены важные этапы строительства: установлены и поставлены под нагрузку два силовых трансформатора 110 кВ (мощностью 40 МВА каждый), смонтированы комплектные распределительные устройства 6 и 35 кВ в блочно-модульных зданиях, построен общеподстанционный пункт управления, выполнены заходы 35 кВ в воздушно-кабельном исполнении. На текущий момент обеспечена выдача мощности 1,34 МВт, а после завершения второго этапа работ мощность увеличится до 4,4 МВт.

Подстанция «Прохладная» является ключевым элементом энергетической инфраструктуры для обеспечения надёжного электроснабжения «DNS Сити», в котором, после полного завершения строительства, будут проживать 25 000 человек. В жилом комплексе также запланировано строительство двух школ (на 880 мест каждая) и двух детских садов (на 525 мест каждый). Суммарная мощность присоединения составит 38 000 кВт. Общая занимаемая площадь жилого комплекса – 125 га с 650 000 м2 жилья.



Помимо строительства подстанции, ДРСК обеспечит возведение сетевой инфраструктуры распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ на территории «DNS Сити». Всего запланирована установка 31 трансформаторной подстанции, прокладка 22 км сетей 6 кВ и 29,9 км сетей 0,4 кВ.

“DNS Сити” – это масштабный проект, реализуемый в рамках мастер-плана Владивостока при активной поддержке Минвостокразвития России, КРДВ и Правительства Приморского края. Проект, представленный Президенту России Владимиру Путину на VIII Восточном экономическом форуме, призван создать новые точки притяжения для людей в регионе, стимулировать развитие бизнеса и дать мощный импульс экономике Приморья.