Филиал ПАО «Россети» модернизировал оборудование системообразующего энергообъекта Коми

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада провел техническое перевооружение подстанции 220 кВ «Зеленоборск». Энергетики модернизировали системы собственных нужд, которые обеспечивают стабильную работу энергообъекта, установили новые комплексы автоматики, предотвращающие перегрузку силового оборудования при сильных морозах. Проект повысил надежность электроснабжения Ижемского и Усть-Цилемского районов Республики Коми.

Специалисты заменили системы вентиляции и отопления в помещениях аккумуляторных батарей (АКБ), установили новую АКБ емкостью 700 А·ч и усовершенствованные зарядно-подзарядные устройства. Это позволило обеспечить бесперебойную работу устройств управления подстанцией, релейной защиты, сигнализации, связи и телемеханики в случае технологических нарушений в основной сети.

Благодаря внедренным на автотрансформаторах современным устройствам автоматики реализован адаптивный режим работы, при котором величина допустимой перегрузки определяется в зависимости от наружной температуры воздуха. Это значительно повышает эффективность силовых агрегатов в отопительный сезон.

Во время проведения работ подстанция 220 кВ «Зеленоборск» функционировала в штатном режиме без ограничений подачи электроэнергии потребителям.