«Башкирэнерго» расширяет географию работ на ЛЭП под напряжением

В 2021 году специалисты ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») приступили к работе под напряжением на линиях электропередачи до 1000 В с самонесущим изолированным проводом (СИП). На сегодня все десять территориальных производственных отделений компании имеют бригады, работающие на ЛЭП под напряжением. Всего в ООО «Башкирэнерго» насчитывается 44 такие бригады, которые работают в 7 городах и 25 районах республики.

Такой вид работ позволяет ускорить технологические присоединение потребителей к электрическим сетям и снизить недоотпуск электрической энергии, вызываемый отключениями на ЛЭП. Но, самое главное, работы под напряжением позволяют повысить комфорт жизни людей, так как при технологических присоединениях в этих случаях не прекращается электроснабжение уже подключенных потребителей. Особенно актуально это в отопительный период, поскольку большинство частных домов отапливаются электрическими или электрозависимыми газовыми котлами.

Применение новых технологий, в том числе, позволяет ООО «Башкирэнерго» из года в год входить в десятку лучших территориальных сетевых организаций России по качеству услуг по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.