«Россети Московский регион» обеспечили мощностью новое производство продуктов питания на западе Москвы
14 февр. 2025, 16:45
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Компания «Россети Московский регион» завершила монтаж сетей для электроснабжения мясокомбината, который строится в промзоне «Орлово» на западе Москвы. Предприятие в статусе масштабного инвестиционного проекта (МаИП) реализуется по программе поддержки Правительства Москвы. Общая мощность присоединения потребителя составляет 6 МВт.
Энергетики установили распределительный пункт 10 кВ, проложили почти 3 км кабельных линий. Треть трассы пройдена методом горизонтально направленного бурения под землей в обход коммунальных систем и автодорог. Работы выполнены в два этапа.
Комбинат создает компания «Элитгрупп инвест». На новом предприятии будут изготавливать мясные консервы и паштеты – до 6 млн банок в месяц. Здесь будет создано 300 рабочих мест.
Энергетики повысят надежность электроснабжения около 30 частных домов коттеджного поселка Архитекторов
14 февр. 2025, 17:55
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Специалисты «Мособлэнерго» завершают работы по замене линии электропередачи для увеличения надежности электроснабжения к. п. Архитекторов в м.о Истра, в котором находится около 30 частных домов. В ходе работ специалисты произвели демонтаж и установку 13 опор, а также заменили воздушную линию ВЛ-0,4 кВ протяженностью один километр и расположенную вдоль ул. Архитекторов. Данная ЛЭП за...
«Россети Московский регион» проведут реконструкцию трансформаторных подстанций в Филимонковском районе Москвы
14 февр. 2025, 17:40
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Сотрудниками филиала «Россети Московский регион» – «Новая Москва» будут реконструированы трансформаторные подстанции в деревнях Мешково и Соколово. В ходе реконструкции специалисты смонтируют новые комплектные трансформаторные подстанции (КТП), в каждой из которых установят более мощные трансформаторы – по 250 кВА. Также, на них будут установлены щиты для под...
Дочерняя компания «Росэнергоатома» расширила свою сеть электрозарядных станций на Крымский полуостров
14 февр. 2025, 17:30
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ООО «АтомЭнерго» (дочернее общество АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») открыло семь электрозарядных станций (ЭЗС) мощностью 150 кВт в городе-герое Севастополе. Теперь зарядить электромобиль можно на улицах Пляж Омега и Пожарова, Фиолентовском и Камышовом шоссе. «Быстрые» зарядные станции расположились...
Энергоблок №1 Калининской АЭС с 15 февраля выведут в плановый ремонт с модернизацией оборудования
14 февр. 2025, 17:15
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15 февраля 2025 года энергоблок №1 Калининской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») с водо-водяным энергетическим реактором ВВЭР-1000 в соответствии с графиком будет выведен в плановый средний ремонт. Как отметил главный инженер предприятия Руслан Алыев, в ходе ремонта специалисты Калининской АЭС и АО «Атомэнергоремонт» проведут регламентные работы по перегрузке топли...
Системный оператор и «Сетевая компания» Татарстана укрепляют сотрудничество
14 февр. 2025, 17:00
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Представители филиала АО «Сетевая компания» Казанские электрические сети (КЭС) посетили с рабочим визитом филиалы Системного оператора ОДУ Средней Волги и РДУ Татарстана. Целями партнерского визита стали знакомство с процессом управления электроэнергетическим режимом энергосистемы Татарстана, изучение опыта проведения противоаварийных тренировок и учебных тренировок по переключениям...
Губернатор Астраханской области и глава «Россети Юг» обсудили перспективы развития электросетевого комплекса региона
14 февр. 2025, 16:30
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Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и Генеральный директор «Россети Юг» Алексей Рыбин провели рабочую встречу в Астрахани. Главной темой обсуждения стало исполнение мероприятий Программы повышения надёжности электроснабжения региона на 2025-2027 годы. Она предусматривает реконструкцию подстанций и линий электропередачи в Астраханской области, пополнение автопарка спец...
На Жигулевской ГЭС используют российские решения для повышения эффективности работы оборудования
14 февр. 2025, 15:30
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На Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро) завершен первый плановый ремонт 2025 года. В эксплуатацию введен гидроагрегат № 8 мощностью 125,5 МВт. Это мероприятие повысило надежность и эффективность работы одной из крупнейших гидроэлектростанций Европы. Ремонт гидроагрегата провели в соответствии с утвержденной программой за двадцать дней. Специалисты АО «Гидроремонт-ВКК» выполнили увеличе...
Незаконное размещение линий связи выявлено более чем на 40 тысячах опор «Россети Ленэнерго»
14 февр. 2025, 14:45
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В 2024 году «Россети Ленэнерго» зафиксировали незаконное размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на 40 320 опорах ЛЭП, что свидетельствует о нарушении провайдерами Порядка недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи. Деятельность недобросовестных организаций связи создает реальную угрозу для надежной работы энергообъектов, приводит к н...
Электрические сети ЛНР перейдут в федеральную собственность до конца года
14 февр. 2025, 14:30
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Распределительные электрические сети Луганской Народной Республики, эксплуатируемые государственным унитарным предприятием (ГУП) республики "Республиканская сетевая компания", до конца года перейдут в федеральную собственность. Об этом сообщил и.о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности республики Константин Роговенко. "На сегодняшний день начаты мероприятия по...
«Башкирэнерго» расширяет географию работ на ЛЭП под напряжением
14 февр. 2025, 14:15
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В 2021 году специалисты ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») приступили к работе под напряжением на линиях электропередачи до 1000 В с самонесущим изолированным проводом (СИП). На сегодня все десять территориальных производственных отделений компании имеют бригады, работающие на ЛЭП под напряжением. Всего в ООО «Башкирэнерго» насчитывается 44 такие б...
Зейская ГЭС: значительный вклад в экономику и энергетическую безопасность Амурской области
14 февр. 2025, 14:00
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Зейская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») подвела итоги работы за 2024 год, продемонстрировав высокие производственные показатели и подтвердив свою ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Амурской области. В 2024 году станция выработала 5,594 млрд кВт·ч электроэнергии, что значительно превышает среднегодовой показатель в 4,9 млрд кВт·ч. С начала экс...
«Интер РАО – Электрогенерация» в 2024 году увеличило выработку электроэнергии
14 февр. 2025, 13:30
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АО «Интер РАО – Электрогенерация» опубликовало итоги производственной деятельности за 2024 год. Показатель* 2024 г. 2023 г. Изменение, % Установленная электрическая мощность на конец периода, МВт 22022,986 21581,773 2,04 Установленная тепл...
Суммарная установленная мощность электростанций ОЭС Урала выросла по итогам 2024 года
14 февр. 2025, 13:15
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В Объединенной энергосистеме Урала по итогам 2024 года суммарная установленная мощность электростанций увеличилась, потребление электроэнергии зафиксировано на уровне показателей 2023 года. Суммарная установленная мощность электростанций ОЭС Урала в 2024 году выросла на 332,636 МВт и составила на 01.01.2025 53 650,245 МВт, с учетом вывода из эксплуатации 19,218 МВт устаревше...
«ЭЛ5-Энерго» опубликовало производственные показатели за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2024 года
14 февр. 2025, 12:30
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Выработка и полезный отпуск электроэнергии по итогам 2024 года увеличились более чем на 7% по сравнению с предыдущим годом, прежде всего под влиянием следующих факторов: отпуск тепловых электростанций вырос более чем на 7% за счет высокой загрузки со стороны Системного оператора как парогазовых, так и паросиловых блоков компании, в особенности в летний период. Положительное влияние на динами...
Специалисты БуЭС первыми в России применили уникальный метод проведения РПН 35 кВ с помощью консольного крана
14 февр. 2025, 12:15
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В АО “Сетевая компания” ведется активная работа по расширению и внедрению новых видов работ, связанных с работой под напряжением. Благодаря пройденному специализированному обучению в ЧОУ ДПО «Центр работ под напряжением» города Заинск, бригада электромонтеров Службы высоковольтных линий и БуЭС разработали и внедрили уникальный метод, который не только гарантирует безопаснос...
Борис Эбзеев оценил работу ключевых объектов «Воронежэнерго»
14 февр. 2025, 12:00
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Генеральный директор ПАО «Россети Центр» Борис Эбзеев в рамках рабочей поездки в Воронежскую область провел встречу с руководством филиала «Воронежэнерго», оценил работу Регионального ситуационно-аналитического центра (РСАЦ) и Центра управления сетями (ЦУС). Глава энергокомпании отметил высокий уровень подготовки воронежских энергетиков, их профессионализм и оперативност...
В Воронеже обсудили развитие электросетевого комплекса региона
14 февр. 2025, 11:45
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Россети Центр» Борисом Эбзеевым, на которой были затронуты ключевые вопросы развития электросетевого комплекса региона. Стороны оценили оперативную обстановку и прохождение филиалом «Воронежэнерго» сезона пиковых нагрузок. Выполнение в полном объеме мероприятий по техничес...
Филиал ПАО «Россети» модернизировал оборудование системообразующего энергообъекта Коми
14 февр. 2025, 11:30
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Филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада провел техническое перевооружение подстанции 220 кВ «Зеленоборск». Энергетики модернизировали системы собственных нужд, которые обеспечивают стабильную работу энергообъекта, установили новые комплексы автоматики, предотвращающие перегрузку силового оборудования при сильных морозах. Проект повысил надежность электроснабжения Иже...
ДРСК обеспечила подключение к электроснабжению первой очереди жилого комплекса «DNS Сити» во Владивостоке
14 февр. 2025, 11:15
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Дальневосточная распределительная сетевая компания (АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) успешно подключила первую очередь жилого комплекса «DNS Сити» к своим сетям и активно продолжает строительство ключевого энергообъекта для этого масштабного проекта – подстанции 110/35/6 кВ «Прохладная». Энергетики АО «ДРСК» установили 5 трансформаторных...
Энергетики повысили надежность электроснабжения Усть-Балыкского месторождения нефти
14 февр. 2025, 10:45
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«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной линии электропередачи «Пыть-Ях – Парус» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энергообъект участвует в электроснабжении одного из крупнейших в Западной Сибири месторождений нефти – Усть-Балыкского. Стоимость работ составила 5,8 млн рублей. В ходе капремонта энергетики установили на линии б...