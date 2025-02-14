«Россети Московский регион» проведут реконструкцию трансформаторных подстанций в Филимонковском районе Москвы

Сотрудниками филиала «Россети Московский регион» – «Новая Москва» будут реконструированы трансформаторные подстанции в деревнях Мешково и Соколово.

В ходе реконструкции специалисты смонтируют новые комплектные трансформаторные подстанции (КТП), в каждой из которых установят более мощные трансформаторы – по 250 кВА. Также, на них будут установлены щиты для подключения при необходимости передвижной электростанции в кратчайшие сроки. Кроме того, специалисты заменят линейные разъединители 10 кВ, которые повысят оперативность обслуживания КТП.

Замена оборудования на более мощное позволит улучшить надежность и качество электроснабжения более 50 частных домов в СНТ «Мешково-Центральное» и более 30 домов в деревне Соколово. В настоящее время ведется подготовка необходимой документации для начала работ, реализация проекта запланирована в 2025 году.