Кабельный завод СПКБ Техно завершил сертификацию кабелей повышенной гибкости серии КСКВВ и КСКПП
17 февр. 2025, 16:15
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Кабельный завод СПКБ Техно завершил сертификацию кабелей повышенной гибкости на соответствие требованиям Технического регламента таможенного союза 004/2011. Эти кабели предназначены для передачи аналоговых и цифровых сигналов с рабочим напряжением до 500 В. Разработанные в соответствии с международными и отечественными стандартами, кабельные изделия изготавливаются по ТУ 3581-0...
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IEK GROUP помогает школьникам выбрать профессию
17 февр. 2025, 18:00
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Представители компании приняли участие в XXXIV Открытой московской инженерной конференции школьников «Потенциал», состоявшейся на базе Национального исследовательского университета «МЭИ». Конференция проводится для того, чтобы выявить и поддержать одаренных и стремящихся заниматься инженерными науками школьников и студентов. Участвовать в не...
Компания:
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ТМ ЭЛЕКТРОКИНЕТИК
17 февр. 2025, 17:15
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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ТМ ЭЛЕКТРОКИНЕТИК, закупленного в одном из розничных магазинов электротехники г. Пятигорска. В отобранном образце выявлены существенные отклонения от требований качества и безопасности ГОСТ 31996-2012 в части занижения толщины изоляции ТПЖ (до 12%). Напомним, образцы кабельной продукции ТМ ЭЛЕКТРОКИНЕТИК отби...
GENESIS представит инновационные безгалогеновые кабельные компаунды на выставке CABEX 2025
17 февр. 2025, 16:00
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GENESIS примет участие в международной выставке CABEX 2025, которая пройдёт в Москве с 18 по 20 марта. На стенде посетители смогут познакомиться с новой разработкой — безгалогеновым кабельным компаундом нового поколения – GELEN HFFR 400. Он сочетает экологичность, безопасность и высокие эксплуатационные характеристики, что делает его перспективным решением для отрасли. Главные преим...
Компания:
РУСЭЛ отгрузит пять подстанций для магистрального нефтепровода
17 февр. 2025, 14:30
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Центр управления проектами Чебоксарского электроаппаратного завода (входит в холдинг РУСЭЛ) готовит к отгрузке изделия для обеспечения энергоснабжения нефтеперекачивающей станции Пайяха (Красноярский край). В составе оборудования – две комплектные трансформаторные подстанции 2КТП-2500 и три БМ 2КТП-1000. Планируется, что продукция завода будет доставлена на объект в марте текущего года. П...
Модульное оборудование «Контактор» без ограничений и по доступным ценам
17 февр. 2025, 13:15
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АО «Контактор» снимает ограничения по минимальной норме упаковки и сумме заказа на модульное оборудование бренда. Теперь партнеры компании могут приобретать продукцию без каких-либо ограничений и по привлекательным ценам. В ассортименте представлены следующие модели: Автоматические выключатели ВА47-063Про и ВА47-100Про; Выключатели дифференциального тока (ВДТ) серии УЗО-100П...
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ТМ КАБЕЛЬ ПРО
14 февр. 2025, 18:00
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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ВВГнг-П (А)-LS 2*1,5 ТМ КАБЕЛЬ ПРО, закупленного в магазине электротехники ТЦ «Держава» (ИП Куртев С.К.) в г. Ставрополе. В отобранном образце выявлены существенные отклонения от требований качества и безопасности ГОСТ 31996-2012 в части занижения толщины оболочки из ПВХ (до 17%) и превышение электрического сопротивлени...
Алюминиевые решения включены в строительный каталог Москвы
14 февр. 2025, 15:15
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Продукция 17 компаний-участников Алюминиевой Ассоциации включена в Московский территориальный строительный каталог (МТСК). Каталог – открытый информационно-аналитический ресурс, содержащий информацию о новых эффективных строительных материалах, изделиях, оборудовании, технологиях и технических решениях для возможного применения на объектах Москвы, включая объекты городского заказа. Иннова...
Компания:
Визит бизнес-миссии Челябинский области на производственную площадку «ДАККОР»
14 февр. 2025, 12:42
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3 февраля производственная площадка «ДАККОР» «Волга» приняла делегацию руководителей ведущих челябинских предприятий, таких как: «УРАЛ», «РТС», «Челябинский кузнечно-прессовый завод», «БВК-Восток», «Метран Менеджмент», «Компания ПромАрсенал» и «Битван». В ходе визита участники делегации о...
«ЭКМ Холдинг» примет участие в Международной выставке Cabex-2025
14 февр. 2025, 10:15
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18–20 марта 2025 года в г. Москве на площадке ЦВК «Экспоцентр», в павильоне «Форум» пройдет 23-я Международная выставка кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства «Cabex»-2025. Даты проведения: 18–20 марта 2025 года. Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум». Но...
Компания:
«ФОРЭНЕРГО» подписало соглашение о сотрудничестве с турецким партнером
14 февр. 2025, 09:30
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11 февраля делегация ПО «ФОРЭНЕРГО» во главе с президентом Николаем Карасевым и первым вице-президентом холдинга Виталием Кобзевым посетила заводы группы «МИТАШ» в Анкаре. «МИТАШ» — крупный международный производитель опор линий электропередачи, поставляющий свою продукцию во многие страны мира. Производство турецкого холдинга оснащено современнейшим об...
Режкабель улучшает внешнюю и внутреннюю инфраструктуру
14 февр. 2025, 09:15
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В 2024 г. на территории Режевского кабельного завода был успешно реализован ряд мероприятий в рамках плана реконструкции и благоустройства предприятия. Это позволило сделать территорию завода более красочной и комфортной для сотрудников и посетителей предприятия. Была улучшена внутренняя инфраструктура предприятия: отделочные работы холла в административно-бытовом корпусе (АБК); роспись ст...
Компания:
Открытые отраслевые дебаты «Честный знак = Честный рынок: миф или реальность»: TDM ELECTRIC выступил в защиту интересов игроков электротехнического рынка
13 февр. 2025, 17:00
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Мероприятие состоялось 5 февраля в рамках выставки Aquaflame by Aquatherm Moscow 2025, которая проходила в Москве в МВЦ «Крокус Экспо». Организатором мероприятия выступила Ассоциация ЕВРАРОС, которая собрала представителей государственной власти, бизнеса и профессионального сообщества для обсуждения важных вопросов, касающихся маркировки товаров. Председатель EL-Комитета НОПСМ, GR Д...
Технический директор завода «Кирскабель» И.Н. Носков рассказал о модернизации производства
13 февр. 2025, 12:00
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АО «Кирскабель» входит в пятёрку крупнейших производителей кабеля в России, в двадцатку крупнейших налогоплательщиков в областной бюджет, включён в перечень экономически значимых организаций Российской Федерации. Это единственное в стране предприятие, которое производит кабель с минеральной изоляцией и изделия на его основе. Ассортимент кабельной продукции насчитывает более 300 ты...
Компания:
Кабельный завод «АЛЮР»: есть задачи — есть решения!
13 февр. 2025, 09:30
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Повышение роста спроса на кабельную продукцию в 2023 году открыло массу возможностей производителям увеличить долю на рынке, что, в свою очередь, способствовало существенному усилению конкуренции. Кабельным заводам стало труднее бороться за потребителя снижением цены, увеличением объемов производства и сокращением сроков поставки. Динамика рынка заставляет производителей развивать и наращивать мощ...
Компания:
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ТМ ЛЕПТОН
12 февр. 2025, 15:00
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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 2*6 ТМ ЛЕПТОН, закупленного в одном из розничных магазинах электротехники г. Пятигорска. В отобранном образце выявлены существенные отклонения от требований качества и безопасности ГОСТ 31996-2012: занижение толщины оболочки из ПВХ (до 10%); превышение электрического сопротивления ТПЖ (до 5,5%). Напомним,...
«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представил свою уникальную разработку на заседании коллегии МЧС России
12 февр. 2025, 14:45
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Сегодня в Москве проходит итоговое заседание коллегии МЧС России с участием руководителей всех региональных подразделений. В рамках мероприятия организована выставка спецтехники, которая помогает предотвращать и устранять последствия ЧС. Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представил свою уникальную разработку — «Быстровозводимые Электрические Сети» (БЭС). Эта система...
Компания:
Российский бизнес познакомили с производством ИБП
12 февр. 2025, 14:15
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В январе производитель источников бесперебойного питания Ippon организовал экскурсионный тур на собственные производственные площадки. В ходе поездки заказчики и партнеры компании увидели процесс выпуска устройств, а также познакомились с технологиями и стандартами контроля качества продукции. Программа началась с посещения завода в Шэньчжэне, где гости изучили ключевые этапы производства: от с...
За 11 лет производство завода «Баффен-Рус» выросло в 8 раз
12 февр. 2025, 12:45
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Предприятию ООО «Баффен-Рус» в феврале исполняется 11 лет. Сегодня это один из ведущих отечественных разработчиков и производителей шинопровода и зарядных станций для электромобилей: его производство выросло в восемь раз. Завод входит в Группу компаний «Терра-Ток». Предприятие выпускает различные линейки шинопровода, которые используются в жилых и промышленных зданиях д...
Компания:
На «ЗЭТО» состоялся технический вебинар для сотрудников ГПО «Белэнерго»
12 февр. 2025, 11:44
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Специалисты ЗАО «ЗЭТО» совместно с сотрудниками Московского регионального представительства провели технический вебинар для ГПО «Белэнерго». В рамках мероприятия были рассмотрены решения в области газонаполненного оборудования, особенности его эксплуатации, а также актуальные вопросы, связанные с техническим обслуживанием и диагностикой. Участники вебинара обсудили пр...
«ФОРЭНЕРГО» и Мининский университет обсудили совместный проект
12 февр. 2025, 11:14
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В Москве прошли переговоры руководителей ПО «ФОРЭНЕРГО» и Мининского университета о реализации совместного проекта в сфере образования. Ректор Виктор Сдобняков и директор центра информационной политики университета Ольга Князева, вице-президент по маркетингу Андрей Деев и директор ПО «ФОРЭНЕРГО» по работе с органами власти Элла Ирмухаметова обсудили возможность и перспек...