Кабельный завод СПКБ Техно завершил сертификацию кабелей повышенной гибкости серии КСКВВ и КСКПП

Предприятию ООО «Баффен-Рус» в феврале исполняется 11 лет. Сегодня это один из ведущих отечественных разработчиков и производителей шинопровода и зарядных станций для электромобилей: его производство выросло в восемь раз. Завод входит в Группу компаний «Терра-Ток». Предприятие выпускает различные линейки шинопровода, которые используются в жилых и промышленных зданиях д...