В 2024 году «Сетевая компания» консолидировала больше 2,5 тысяч объектов электросетевого хозяйства

17 февр. 2025, 15:45
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
АО Сетевая компания
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В рамках реализации стратегических приоритетов и долгосрочных целей АО «Сетевая компания» продолжает мероприятия по консолидации электросетевых активов. По итогам 2024 года общий объем электросетевого имущества, консолидированного на баланс компании, составил 2697 объектов электросетевого хозяйства. В этот объем входят 950 км линий электропередачи и 669 трансформаторных подстанций общей мощностью 331 МВА. Важно отметить, что часть консолидированных объектов была передана из числа прекративших свою деятельность территориальных сетевых организаций. Кроме того, АО «Сетевая компания», как системообразующая территориальная сетевая организация в Республике Татарстан, получило в безвозмездное владение и пользование 315 энергообъектов, находящихся в государственной собственности.

В процессе консолидации участвуют региональные территориальные сетевые организации, юридические и физические лица, а также садоводческие некоммерческие товарищества. Также вовлекается в оборот бесхозное имущество, используемое в процессе передачи электрической энергии.

Основным преимуществом передачи объектов электрического хозяйства в собственность такого крупного предприятия как «Сетевая компания» являются повышение надежности электроснабжения за счет качественного обслуживания потребителей, своевременного технического обслуживания и ремонта сетей, быстрого реагирования на возникающие неисправности.

В 2025 году АО «Сетевая компания» планирует продолжить работу по консолидации электросетевых активов и активному взаимодействию с территориальными электросетевыми организациями. Это станет важным шагом в рамках общероссийской стратегии по созданию единого центра ответственности за обеспечение надежного, качественного и доступного электроснабжения потребителей.

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