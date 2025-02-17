Выработка электростанций БГК за 2024 год составила 22,7 млрд кВт*ч, достигнув наибольшего значения с 2012 года
Башкирская генерирующая компания (ООО «БГК») опубликовала итоги производственной деятельности за 2024 год.
|
Показатель
|
2024 год
|
2023 год
|
Изменение,%
|
Установленная электрическая мощность на конец периода, МВт
|
4 415
|
4 415
|
-
|
Установленная тепловая мощность на конец периода, Гкал/час
|
8 768
|
8 768
|
-
|
Выработка электроэнергии, млн кВт*ч
|
22 700,0
|
22 139,4
|
+2,5%
|
Коэффициент использования установленной электрической мощности, %
|
58,5
|
57,2
|
+1,3 п. п.
|
Отпуск тепловой энергии с коллекторов,
тыс. Гкал
|
16 025,3
|
15 640,1
|
+2,5%
|
Топливный баланс, газ/мазут, %
|
99,01/0,99
|
99,01/0,99
|
-
Электростанции ООО «БГК» за 2024 год выработали 22,7 млрд кВт*ч электроэнергии, что на 2,5% больше по сравнению с 2023 годом.
Положительная динамика обусловлена существенным увеличением выработки гидроэлектростанциями ООО «БГК» в связи с более высокой приточностью в створ водохранилищ в весенне-летний период текущего года. Также рост показателя обеспечили большинство тепловых электростанций.
Коэффициент использования установленной электрической мощности (КИУМ) за отчётный период увеличился на 1,3 процентного пункта и составил 58,5%.
Годовой объём тепловой энергии, отпущенной электростанциями ООО «БГК», по сравнению с 2023 годом увеличился на 2,5% и составил 16 025,3 тыс. Гкал. Изменение показателя связано с более низкими температурами наружного воздуха в 2024 году.
Доля природного газа в топливном балансе филиалов ООО «БГК» составила 99,01%, доля мазута — 0,99%. По сравнению с 2023 годом изменений в топливном балансе не произошло.