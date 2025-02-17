Выработка электростанций БГК за 2024 год составила 22,7 млрд кВт*ч, достигнув наибольшего значения с 2012 года

Башкирская генерирующая компания (ООО «БГК») опубликовала итоги производственной деятельности за 2024 год.

Показатель 2024 год 2023 год Изменение,% Установленная электрическая мощность на конец периода, МВт 4 415 4 415 - Установленная тепловая мощность на конец периода, Гкал/час 8 768 8 768 - Выработка электроэнергии, млн кВт*ч 22 700,0 22 139,4 +2,5% Коэффициент использования установленной электрической мощности, % 58,5 57,2 +1,3 п. п. Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал 16 025,3 15 640,1 +2,5% Топливный баланс, газ/мазут, % 99,01/0,99 99,01/0,99 -

Электростанции ООО «БГК» за 2024 год выработали 22,7 млрд кВт*ч электроэнергии, что на 2,5% больше по сравнению с 2023 годом.

Положительная динамика обусловлена существенным увеличением выработки гидроэлектростанциями ООО «БГК» в связи с более высокой приточностью в створ водохранилищ в весенне-летний период текущего года. Также рост показателя обеспечили большинство тепловых электростанций.

Коэффициент использования установленной электрической мощности (КИУМ) за отчётный период увеличился на 1,3 процентного пункта и составил 58,5%.

Годовой объём тепловой энергии, отпущенной электростанциями ООО «БГК», по сравнению с 2023 годом увеличился на 2,5% и составил 16 025,3 тыс. Гкал. Изменение показателя связано с более низкими температурами наружного воздуха в 2024 году.

Доля природного газа в топливном балансе филиалов ООО «БГК» составила 99,01%, доля мазута — 0,99%. По сравнению с 2023 годом изменений в топливном балансе не произошло.