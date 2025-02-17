Крупный жилой комплекс по КРТ построят в курорте Пионерский под Калининградом на месте аварийных домов

17 февр. 2025, 14:45
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Источник:
interfax-russia.ru
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Крупный жилой район появится в Калининградской области в приморском курорте Пионерский, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Фонда развития территорий.

"В городе Пионерский ООО "Специализированный застройщик "СК МакроСтрой" приступил к реализации проекта комплексного развития территории (КРТ). Там на улице Рабочей уже расселили аварийные дома и начали строительство нового жилого комплекса на 13 тыс. кв. метров", - уточнили в пресс-службе.

"Проекты КРТ призваны преобразить населенные пункты. На высвобожденных от аварийного жилья площадках появляются современные качественные дома, соцобъекты, благоустраиваются общественные пространства. Фонд развития территорий в рамках КРТ предоставляет регионам финансовую поддержку для реализации программ по расселению аварийного жилфонда. Одной из целей программы является привлечение частных инвестиций в проекты КРТ. В проект в Пионерском общий объем инвестиций составил около 1,66 млрд рублей", - цитирует пресс-служба гендиректора фонда Ильшата Шагиахметова.

Объединение бюджетных средств со средствами частных инвесторов существенным образом влияет на скорость расселения жителей из аварийных домов. Так, в Пионерском за счет средств застройщика были расселены, а позже снесены три многоквартирных дома, которые были признаны аварийными. В настоящее время в новые дома переехали 17 человек.

На месте снесенных аварийных домов, согласно проекту КРТ, будет построен жилой комплекс, который будет обеспечен необходимой инфраструктурой. Среди прочего, здесь планируют открыть частный детский сад. Также, согласно генеральному плану города, недалеко от улицы Рабочей будет построена школа на 1 тыс. учеников, сообщили в пресс-службе.

Город Пионерский в последнее время активно развивается как приморский курорт. Здесь строится порт, который уже начал принимать суда, сразу несколько крупных гостиниц, туристической инфраструктуры, идет возведение жилья. Планируется, что от Светлогорска в Пионерский будет построен морской променад протяженностью несколько километров.

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