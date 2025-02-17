Нацпроектстрой построит тоннель под железной дорогой в Бутово

АО «Дороги и Мосты» (входит в Нацпроектстрой) начинает работу над новым проектом – тоннелем под путями МЦД-2 в районе станции Бутово. В соответствии с контрактом, подписанным с ГКУ «УДМС» Москвы, путепровод тоннельного типа протяженностью более 500 м соединит Веневскую и 2-ую Мелитопольскую улицы. Движение по нему планируется открыть в 2026 году.

Также в рамках проекта будут построены конечная станция наземного городского транспорта около железнодорожной станции Бутово, надземный пешеходный переход над 2-й Мелитопольской улицей, переложено более 20 км инженерных коммуникаций.



В настоящее время неподалеку от станции Бутово АО «ДиМ» строят шестиполосный путепровод длиной более 150 м, который сделает участок Варшавского шоссе на пересечении с Расторгуевским шоссе бессветофорным. Уже возведено пять опор, идет работа над подпорными стенками. Открытие движения по путепроводу намечено на следующий год.