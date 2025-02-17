«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией более 350 дачных домов в Гатчинском районе Ленинградской области

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили более 635 кВт дополнительной мощности участкам в крупном дачном некоммерческом партнерстве «Рыбицы-1».

Электроснабжение садоводства осуществляется по сетям 10 кВ. Энергетики смонтировали новую опору с высоковольтным разъединителем, построили линию электропередачи 10 кВ с применением самонесущего изолированного провода. В рамках технических мероприятий энергетики также смонтировали систему учета электроэнергии.

Выполненные работы позволили обеспечить надежным электроснабжением 351 частный дом. Общий объём присоединенной мощности превысил 735 кВт.

Поселок «Рыбицы-1» находится в живописном месте на берегу реки Оредеж, окруженном лесами, в непосредственной близости от поселка Сиверский.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на технологическое присоединение можно не выходя из дома на ресурсе электросетевых услуг «Портал-ТП.рф».