«Россети Московский регион» установили новый распределительный пункт «Ходаево» в м.о. Чехов

В рамках работ по реализации комплексной программы повышения качества и надежности электроснабжения потребителей в м.о. Чехов специалисты филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Южные электрические сети» установили и ввели в эксплуатацию новый распределительный пункт 10 кВ вблизи д. Ходаево.

Для этого энергетики проложили в целом порядка 12 км кабельных линий 6 кВ и 10 кВ, установили два блок-трансформатора мощностью 10 МВА каждый.

В распределительном пункте смонтировано 18 линейных ячеек для подключения потребителей, которое будет осуществлено после проведения необходимых работ по модернизации распределительных сетей по переводу их с 6 кВ на 10 кВ.

В результате, качество и надежность электроснабжения будут улучшены у более чем 7 тысяч потребителей, проживающих в населенных пунктах: Слепушкино, Ходаево, Якшино, Прудки, Скурыгино, Сергеево и 20 близлежащих СНТ.