Еще одну площадку «Ангары» рассмотрела Главгосэкспертиза

Инфраструктура для запусков современных космических аппаратов создается в рамках второй очереди строительства космодрома «Восточный». Главгосэкспертиза России выдала заключение на проектную документацию Площадки 2.1 технического ракетного комплекса ракет тяжелого класса «Ангара».

Под очередной этап строительства стартового комплекса «Ангара» выделен участок общей площадью 28441,6 кв. м в Свободненском районе Амурской области. Здесь планируют разместить объекты сборочно-испытательной части и административно-производственных служб. Технический комплекс площадки №2 состоит из группы основных и вспомогательных корпусов. Их свяжет между собой трансбордерная галерея – рельсовая система для перемещения крупногабаритных деталей и узлов оборудования.

«Планировка, состав объектов и функциональная схема площадки №2 подчинены единой задаче - приему сборочных единиц, их испытанию, а также сборке и отправке готовых изделий на стартовый комплекс», - рассказал эксперт Главгосэкспертизы Евгений Великанов.

По проекту, стартовый комплекс для тяжелых ракет-носителей «Ангара» рассчитан на 10 пусков в год, в том числе грузовых и пилотируемых. Ракеты тяжелого класса способны доставлять на орбиту до 37,5 тонны грузов.

Застройщик – ФКУ Дирекция космодрома «Восточный»

Генеральный проектировщик – АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ»