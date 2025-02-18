Государства «Каспийской пятёрки» развивают сотрудничество в энергетике

4 часа назад
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Источник:
Министерство энергетики Р...
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Одной из главных задач в отношениях государств «Каспийской пятёрки» в текущих условиях считаем обеспечение энергетической безопасности, технологического суверенитета и бесперебойного экспорта энергоресурсов путём максимального использования совокупного энергетического потенциала, сообщил Роман Маршавин в ходе выступления на пятой тематической сессии «Энергетическое сотрудничество прикаспийских стран» III Каспийского экономического форума. 

Каспийский регион объединяет пять стран – Азербайджан, Иран, Казахстан, Россию и Туркменистан. Замминистра отметил огромный потенциал развития взаимодействия стран Каспия в нефтегазовой сфере, а также в области электроэнергетики, включая ВИЭ. Среди перспективных направлений сотрудничества он выделил совместную разработку отраслевых стандартов и создание единой системы оценки соответствия качества в нефтегазовой отрасли. Также, по его словам, государствами «Каспийской пятёрки» ведётся активная работа по выстраиванию новых логистических схем и обеспечению взаимных потребностей в энергоресурсах.

«Делая упор на масштабную интеграцию, в том числе на скоординированную энергетическую политику на евразийском пространстве, у нас и наших партнёров появляется уникальная возможность нарастить собственные технологические компетенции и получить конкурентное преимущество в социально-экономическом развитии благодаря более конкурентным ценам на энергоносители», — пояснил замминистра. 

В ходе рабочей поездки в Тегеран замглавы Минэнерго России принял участие в ряде двухсторонних встреч с представителями профильных министерств стран Каспия. В частности, в конструктивном ключе прошла встреча с первым заместителем Министра нефти Республики Иран и руководителем Национальной нефтяной компании Ирана (NIOC) Хамидом Бовардом. Стороны обсудили вопросы развития российско-иранского сотрудничества в нефтегазовой сфере.

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