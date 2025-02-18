Новая набережная реки появится в городе Кемерово

В городе Кемерово проводят работы по строительству Набережной реки Большая Камышная с благоустройством территории, прилегающей к музейному и театрально-образовательному комплексу, сообщает RosTender.info.

Поучаствовать в тендере на выбор исполнителя можно до 26 февраля.

На данном этапе на набережной реки Большая Камышная города Кемерово предусматривается благоустройство территории с функциональными зонами отдыха и обслуживания: устройство велосипедной дорожки, устройство прогулочных зон, устройство малых архитектурных форм, устройство освещения, установят архитектурную подсветку и объекты торговли и обслуживания. Также, предусмотрено наличие не менее 15 видов оборудования разного уровня сложности, предназначенного для катания на роликовых досках, роликовых коньках или аналогичных роликовых устройствах и велосипедах для мотокросса и иное оборудование. Цена контракта 705 млн рублей из местного бюджета города Кемерово. Благоустройство проведут до 30 октября 2026 года.