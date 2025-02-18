Цифровая разработка Нацпроектстроя на 15% повысит пропускную способность станции Слюдянка-2 на Транссибе

В Иркутской области компании Нацпроектстроя (НПС) внедрили на станции Слюдянка-2 цифровое решение, которое на 15% повысит пропускную способность объекта. Теперь станция сможет принимать до 8 дополнительных пар поездов в сутки.

Чтобы обеспечить рост пропуска поездов, установленную на станции цифровую автоматику (также разработки НПС) по защищенному радиоканалу увязали с системой автоведения локомотивов. Когда состав приближается, цифровая инфраструктура Слюдянки-2 передает на борт информацию о маршруте. Поезд «знает», на какой путь нужно заезжать, и может следовать через станцию с максимально возможной скоростью, без непосредственного участия машиниста. Технология ускоряет прием и отправление поездов, сокращает энергозатраты, износ пути и подвижного состава. Минимизируется человеческий фактор, а значит - растет безопасность перевозок.

Работы на станции заняли всего две недели. Разработку внедрили с минимальными затратами, ведь она не требует капитального переустройства инфраструктуры и прокладки сотен километров кабеля. Если тиражировать технологию, предложенную Нацпроектстроем, на весь Восточный полигон, грузовые поезда смогут следовать по БАМу и Транссибу в беспилотном режиме. Пропускная способность магистралей может вырасти на 35% при сохранении действующей инфраструктуры.